Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας και στον Κηφισό όπου από νωρίς σήμερα, Τετάρτη 24/9 η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη. Καθυστερήσεις την ίδια στιγμή παρατηρούνται και στην Αττική Οδό όπως και στο λιμάνι του Πειραιά.

Ειδικότερα, στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Κηφισίας παρατηρούνται προβλήματα από το ύψος του Ψυχικού (και στα δύο ρεύματα) ενώ μποτιλιάρισμα υπάρχει και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Κηφισού.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο της Κηφισίας και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 με 15 λεπτά από τον κόμβο της Πλακεντίας έως τον κόμβο της Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/mgPNvLFi5q — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 24, 2025

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.