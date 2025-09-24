Παράνομη και αυθαίρετη μετατόπιση – μεταβολή φυσικής κοίτης ρέματος και κατάληψη δημόσιας έκτασης στην ευρύτερη περιοχή του Ευόσμου διαπιστώθηκε στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση συνελήφθη 38χρονος Έλληνας, ο οποίος ως υπεύθυνος και συνδιαχειριστής επιχείρησης, με χρήση μηχανημάτων έργων και ανατρεπόμενου φορτηγού, προέβη στην εκτέλεση εργασιών διάστρωσης δημόσιας έκτασης με χαλίκι, έκταση στην οποία βρισκόταν, προηγουμένως, κοίτη ρέματος με σκοπό την κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς, τον Νοέμβριο του 2024, είχε προχωρήσει σε παράνομη και αυθαίρετη μετατόπιση – μεταβολή φυσικής κοίτης ρέματος, προς επέκταση όμορου αγροτεμαχίου συμφερόντων του και αντί να την επαναφέρει, σύμφωνα με εντολές συναρμόδιων Υπηρεσιών που διενήργησαν αυτοψίες, με συντονισμένες ενέργειες προχωρούσε σε κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου, καταλαμβάνοντας δημόσια έκταση.

Από τις ενέργειες αυτές, που έγιναν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και άνευ σχετικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών αδειοδοτήσεων, προκλήθηκε ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους και της κοίτης διερχόμενου ρέματος, καθώς και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.