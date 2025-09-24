Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δείχνει αστυνομικούς να σταματούν τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στη Νέα Υόρκη, για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, κάτι παρόμοιο φαίνεται να συνέβη την Τρίτη και στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το Associated Press, η αστυνομία σταμάτησε την τουρκική αντιπροσωπεία σε έναν δρόμο της Νέας Υόρκης την Τρίτη, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να περιμένει να διασχίσει έναν δρόμο.

Πάντως, σε αντίθεση με τον Εμανουέλ Μακρόν που φάνηκε να διασκεδάζει με το περιστατικό καλώντας προσωπικά τον Τραμπ στο τηλέφωνο για να «παραπονεθεί», ο πρόεδρος της Τουρκίας φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα ΜΜΕ να περιμένει στην άκρη του δρόμου εμφανώς εκνευρισμένος.

Δείτε το βίντεο: