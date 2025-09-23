Σε ένα ασυνήθιστο περιστατικό ενεπλάκη ο Εμανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη, όταν η αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ τού έκλεισε τον δρόμο.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, βρέθηκε για λίγο αποκλεισμένος από την αστυνομία στους δρόμους της Νέας Υόρκης, λόγω της διέλευσης του κομβόι του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν σε γαλλικά ΜΜΕ.

Λίγο μετά την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από τη Γαλλία, ο Εμανουέλ Μακρόν αποκλείστηκε, τη Δευτέρα το βράδυ, στους δρόμους της Νέας Υόρκης από την πομπή του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, όταν, προφανώς για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρεπόταν η διέλευση από το σημείο.

«Όλα είναι κλειστά», είπαν στον Μακρόν στους δρόμους της Νέας Υόρκης

Στα βίντεο φαίνεται ένας αστυνομικός να εμποδίζει τον Εμανουέλ Μακρόν να διασχίσει τον δρόμο. «Συγγνώμη, κύριε πρόεδρε, όλα είναι αυτή τη στιγμή κλειστά», του λέει ο αστυνομικός, αφού ο Γάλλος πρόεδρος είχε αναφέρει «την πρεσβεία της Γαλλίας».

Στην επόμενη σκηνή, ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίζεται με το κινητό στο δεξί του αυτί. Στην άλλη άκρη της γραμμής: ο Ντόναλντ Τραμπ. «Πώς είσαι; Μάντεψε, περιμένω στον δρόμο γιατί όλα είναι κλειστά για σένα», λέει γελώντας. Έπειτα, ο Μακρόν φαίνεται να περπατά, με το τηλέφωνο ακόμα στο αυτί του, πιθανότατα συνεχίζοντας τη συνομιλία με τον Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο Εμανουέλ Μακρόν βγάζει φωτογραφίες με περαστικούς, όταν ένας από αυτούς τον αγκαλιάζει και τον φιλά στο κεφάλι. «Όχι όχι, εντάξει παιδιά», αντιδρά ο Γάλλος πρόεδρος γελώντας, απευθυνόμενος στην ομάδα ασφαλείας του.