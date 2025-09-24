Ο γνωστός σκιτσογράφος, Αρκάς, επιστρέφει με ένα ακόμη σατιρικό σκίτσο που αποτυπώνει με χιούμορ μια καθημερινή πραγματικότητα. Σε αυτό το νέο σκίτσο, ένας ασθενής ρωτά τον γιατρό του αν θα χρειαστεί εγχείρηση. Η απάντηση που λαμβάνει είναι απρόσμενη και ξεκαρδιστική: «Αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο θα στοιχίσει ο γάμος της κόρης μου!»

Το σκίτσο αυτό σχολιάζει εύστοχα την πρόσφατη υπόθεση με το… φακελάκι που ζήτησε χειρουργός του Ιπποκράτειου νοσοκομείου για να χειρουργήσει ασθενή.

Με το χαρακτηριστικό του στυλ, ο Αρκάς σχολιάζει ένα σοβαρότατο θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα με ένα καυστικό σχόλιο που προκαλεί γέλιο, αλλά και σκέψη.

«Η Ελλάδα έχει πρωτοτυπήσει πάντως στην ΕΕ Είναι η μόνη που ισχύει το γνωστό φακελάκι.

Σε άλλη χώρα ανάμεσα στις 27 δεν έχουν ιδέα τι εστί φακελάκι σε δημόσιο νοσοκομείο», έγραψε ένας από τους ακόλουθους του Αρκά, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Όλη η πραγματικότητα σε ένα σκίτσο… ευτυχώς, υπάρχουν και εξαιρέσεις στο γενικό κανόνα… λίγες… αλλά υπάρχουν ακόμη!!!».