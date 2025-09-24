Το νέο iPhone Air της Apple υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα για τους ταξιδιώτες, χάρη στον αποκλειστικό σχεδιασμό του για eSIM.

Πλέον, η αλλαγή φυσικών καρτών SIM κατά τη διάρκεια των ταξιδιών ανήκει στο παρελθόν, καθώς οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιούν εύκολα διεθνή προγράμματα ή τοπικές προπληρωμένες συνδέσεις απευθείας μέσω eSIM.

Με υποστήριξη από περισσότερους από 500 παρόχους παγκοσμίως και δυνατότητα δύο ταυτόχρονων ενεργών eSIM, το iPhone Air συνδυάζει ευελιξία, ασφάλεια και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, καθιστώντας το ιδανικό εργαλείο για κάθε ταξιδιώτη.

Η καινοτομία αυτή, η οποία σύμφωνα με την Apple συνέβαλε στο να γίνει το τηλέφωνο πιο λεπτό και ελαφρύ, θα επιτρέπει στους πελάτες σε όλο τον κόσμο να συνδέονται όταν ταξιδεύουν, είτε χρησιμοποιώντας διεθνή προγράμματα περιαγωγής από τον πάροχο της χώρας τους είτε μέσω μιας τοπικής προπληρωμένης επιλογής (εξαλείφοντας την ανάγκη να παρακολουθούν τις μικροσκοπικές, ειδικές για κάθε χώρα φυσικές κάρτες sim).

Η καινοτομία έρχεται χρόνια μετά την κατάργηση από την Apple των φυσικών SIM για τα iPhone που πωλήθηκαν στις ΗΠΑ το 2022, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Travel + Leisure.

«Το eSIM προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερη ασφάλεια και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα σε σύγκριση με τις παραδοσιακές φυσικές κάρτες SIM», έγραψε η Apple σε μια δήλωση. «Για μεγαλύτερη ασφάλεια, η eSIM δεν μπορεί να αφαιρεθεί φυσικά σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ενός iPhone, ενώ η διαχείριση των eSIM για ταξίδια είναι ακόμα πιο εύκολη με μια νέα απλοποιημένη ρύθμιση στο iOS 26».

Με ένα iPhone, είναι δυνατό να έχετε δύο ενεργές eSIM ταυτόχρονα, ώστε να διατηρείτε ενεργό τόσο τον κανονικό σας αριθμό όσο και τον αριθμό της χώρας στην οποία ταξιδεύετε.

Το νέο iPhone Air είναι το λεπτότερο που έχει κατασκευάσει ποτέ η εταιρεία, με πάχος μόλις 5,6 χιλιοστά, και διαθέτει οθόνη 6,5 ιντσών με αποθηκευτικό χώρο που ξεκινά από 256 GB. Θα διατίθεται σε τέσσερα χρώματα: διαστημικό μαύρο, λευκό σύννεφο, ανοιχτό χρυσό και γαλάζιο. Οι νέες συσκευές iPhone Air διατίθενται προς πώληση στην τιμή των 999 δολαρίων.

Εκτός από το iPhone Air, η Apple παρουσίασε τα νέα iPhone 17, iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max με μια ολοκαίνουργια τηλεφακό κάμερα.

Στην ετήσια εκδήλωση της Apple για το υλικό, η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά σχεδιασμού για το Apple Watch και τα AirPods, συμπεριλαμβανομένων των νέων AirPods Pro 3, τα οποία θα διαθέτουν πλέον ζωντανή μετάφραση απευθείας στα αυτιά σας. Άλλες καινοτομίες περιλαμβάνουν ένα Apple Watch με δυνατότητες παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης, νέα χρώματα και νέα αξεσουάρ για το iPhone, όπως ιμάντες crossbody.

Η Apple προσφέρει, επίσης, άλλα προϊόντα φιλικά προς τα ταξίδια, όπως τα AirTags, τα οποία χρησιμοποιούν σήμα Bluetooth που συνδέεται με το δίκτυο Find My της εταιρείας για να εντοπίζει τις συσκευές σας. Μια επιλογή που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική όταν πρόκειται για τον εντοπισμό χαμένων αποσκευών.