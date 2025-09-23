Η Lockheed Martin αποκάλυψε το νέο της Vectis drone, ένα υπερηχητικό stealth μαχητικό χωρίς πιλότο, σχεδιασμένο να αλλάξει τον τρόπο που διεξάγονται οι πόλεμοι. Το drone προορίζεται να κυνηγά, να κατασκοπεύει και να χτυπά παράλληλα με τα F-35 Lightning II των ΗΠΑ.

Το Vectis αποτελεί τη νεότερη δημιουργία της θρυλικής διεύθυνσης Skunk Works της Lockheed Martin, που έχει «γεννήσει» αεροσκάφη όπως τα U-2, SR-71 Blackbird και F-117 Nighthawk. Το drone έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου με ιδιωτικά κεφάλαια της εταιρείας και, αν και δεν έχει ακόμη πετάξει, ήδη χαρακτηρίζεται ως game-changer που μπορεί να προσφέρει στις ΗΠΑ και τους συμμάχους της σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα.

Σύμφωνα με τη Sun, μεγαλύτερο από ένα drone τύπου πυραύλου αλλά μικρότερο από ένα μαχητικό F-16, το Vectis ανήκει στην κατηγορία Group 5 unmanned aerial vehicle, με βάρος πάνω από 600 κιλά και δυνατότητα πτήσης σε εξαιρετικά μεγάλα ύψη. Οι απεικονίσεις δείχνουν σχήμα delta wing χωρίς ουρά, με stealth-focused αεροδυναμικό σώμα και εισαγωγές κινητήρων στην κορυφή.

Το drone θα μπορεί να εκτελεί ακριβείς επιθέσεις, ηλεκτρονικό πόλεμο, κατασκοπεία, καθώς και αμυντικές και επιθετικές αερομαχίες. Σημαντικό είναι ότι μπορεί να πετάξει ανεξάρτητα ή να λειτουργεί ως «loyal wingman» για τα πιο προηγμένα αμερικανικά μαχητικά, όπως τα F-35.

Σε αντίθεση με πολλά άλλα μυστικά πρωτότυπα, η Lockheed δηλώνει ότι το Vectis δεν θα προορίζεται μόνο για τον αμερικανικό στρατό. Το drone προωθείται σε συμμάχους και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο, διαθέτοντας ανοιχτή αρχιτεκτονική για αναβαθμίσεις και κατασκευασμένο με στόχο την οικονομική αποδοτικότητα μέσω ψηφιακού σχεδιασμού και προηγμένης παραγωγής.

Ο OJ Sanchez, επικεφαλής της Skunk Works, δήλωσε: «Το Vectis είναι η κορύφωση της εμπειρίας μας στην ολοκλήρωση σύνθετων συστημάτων, στην ανάπτυξη προηγμένων μαχητικών και στην αυτονομία. Δεν δημιουργούμε απλώς μια νέα πλατφόρμα – δημιουργούμε ένα νέο πρότυπο για την αεροπορική ισχύ με βάση ένα εξαιρετικά ικανό, προσαρμόσιμο και οικονομικό πλαίσιο drone».

«Η Skunk Works χαράσσει κρίσιμη πορεία με το πρόγραμμα Vectis για να απελευθερώσει νέες ολοκληρωμένες δυνατότητες σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό χρόνο και κόστος. Το Vectis προσφέρει κορυφαία επιβιωσιμότητα στην κατηγορία τιμής CCA», πρόσθεσε.

Η αποκάλυψη έρχεται σε κρίσιμη στιγμή, καθώς η αμερικανική αεροπορία είναι σήμερα η μικρότερη στην ιστορία της, διαθέτοντας λιγότερα από τα μισά μαχητικά που είχε το 1987, ενώ τα αεροσκάφη αποσύρονται ταχύτερα από ό,τι αντικαθίστανται. Τα φθηνά, AI-driven drones όπως το Vectis θεωρούνται πολλαπλασιαστές δύναμης που μπορούν να συνοδεύουν τα επανδρωμένα μαχητικά και να υπερφορτώνουν τις εχθρικές αεράμυνες.

Ο στρατηγός David Allvin, αρχηγός της αμερικανικής αεροπορίας, δήλωσε νωρίτερα φέτος: «Το CCA αφορά την επίτευξη αποφασιστικού πλεονεκτήματος σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά περιβάλλοντα. Το πρόγραμμα επιταχύνει την ανάπτυξη μέσω καινοτόμου σχεδιασμού και στρατηγικών προμηθειών και οι προμηθευτές πληρούν ή υπερβαίνουν κρίσιμους στόχους. Αυτά τα αεροσκάφη θα μας βοηθήσουν να μετατρέψουμε την ετοιμότητα σε επιχειρησιακή κυριαρχία».

Το Vectis αναμένεται να πετάξει εντός δύο ετών και να είναι πλήρως λειτουργικό έως το 2028. Η Lockheed αναφέρει ότι το drone θα έχει εμβέλεια για επιχειρήσεις όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και στον Ινδο-Ειρηνικό, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Ο σχεδιασμός του υποστηρίζει ότι είναι πιο ανθεκτικός και επαναχρησιμοποιήσιμος από τους ανταγωνιστές, σηματοδοτώντας μια στροφή από την αντίληψη των drones ως αναλώσιμων μέσων. Η Skunk Works επισημαίνει ότι μπορεί να πετάει καθημερινά για εκπαίδευση και μάχη, με ανθεκτικότητα και αξιοπιστία «ενσωματωμένη».

Η ευελιξία του μπορεί επίσης να το κάνει κατάλληλο για το US Navy, το Marine Corps ή ακόμη και τις αεροπορίες συμμάχων, φέρνοντας τη Lockheed αντιμέτωπη με το MQ-28 Ghost Bat της Boeing και άλλα stealth drone projects. Καθώς αντίπαλοι όπως η Κίνα παρουσιάζουν τα δικά τους wingman drones, η αποκάλυψη του Vectis δείχνει τη δέσμευση των ΗΠΑ να διατηρήσουν το τεχνολογικό πλεονέκτημα.