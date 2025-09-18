Οι αλλαγές γύρω μας είναι συνεχείς. Μας προσκαλούν να προσαρμοστούμε, να σκεφτούμε διαφορετικά, να δημιουργήσουμε κάτι νέο που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Δεν αρκεί πια να οραματιζόμαστε το αύριο, πρέπει να το χτίσουμε.

Και αυτό ακριβώς κάνουν οι νέοι επιχειρηματίες. Δεν περιορίζονται στο να φαντάζονται το μέλλον, αλλά τολμούν να το διαμορφώσουν. Με νέες τεχνολογίες, αναβαθμισμένα εργαλεία, διαφορετικές προσεγγίσεις και πρωτότυπες ιδέες, ανοίγουν δρόμους που μέχρι πρόσφατα δεν αποτελούσαν επιλογή.

Η πρόκληση όμως παραμένει: πώς μετατρέπεται μια ιδέα σε πράξη; Ιδέες υπάρχουν παντού, αλλά η δύναμή τους έγκειται στο πώς μπορούν να γίνουν λειτουργικές, βιώσιμες και ανταγωνιστικές λύσεις, που ξεχωρίζουν στην αγορά και αντέχουν στον χρόνο.

Από την ιδέα στην πράξη

Από το 2010 υπάρχει μια πρωτοβουλία που δίνει αυτήν την ευκαιρία. Στηρίζει δημιουργούς και ομάδες να κάνουν το επόμενο βήμα. Προσφέρει εκπαίδευση, δικτύωση, καθοδήγηση και χρηματοδότηση. Είναι ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας Business Seeds, που για 16 χρόνια μετουσιώνει σε επιχειρηματικές ιδέες τα όνειρα και τις ελπίδες νέων ανθρώπων, δίνοντας στη νέα γενιά τη δυνατότητα να υπάρξει και να δημιουργήσει στην παγκόσμια επιχειρηματική πραγματικότητα. Ο Διαγωνισμός είναι μέρος του προγράμματος Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, μιας ολοκληρωμένης πρωτοβουλίας, που στηρίζει την καινοτόμο και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα.

Ο πιο καινοτόμος διαγωνισμός της χώρας είναι εδώ και φέτος!

Οι θεματικές ενότητες του φετινού 16ου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας, που περιμένουν να υποδεχτούν προτάσεις για καινοτόμες ιδέες και λύσεις, περιλαμβάνουν το Fintech, την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα, την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και το ESG, που αγγίζει το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση.

Επιπλέον, εισάγονται δύο ειδικά βραβεία. Το πρώτο αφορά στον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό και τη Χρηματοοικονομική Ενδυνάμωση, με εφαρμογές και ψηφιακές λύσεις, που βοηθούν όλους να αποκτήσουν βασικές οικονομικές γνώσεις και δεξιότητες. Το δεύτερο, σε συνεργασία με την εταιρεία Uniko, αφορά στην Τεχνολογία Ακινήτων, και επικεντρώνεται σε λύσεις, που βελτιώνουν την αποδοτικότητα, την εμπειρία των χρηστών και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον κλάδο των ακινήτων.

Τα χρηματικά βραβεία του διαγωνισμού ανέρχονται σε 20.000 ευρώ για την ιδέα που θα κατακτήσει την πρώτη θέση, 12.000 για τη δεύτερη θέση και 8.000 για την τρίτη θέση. Στις ειδικές κατηγορίες, έως πέντε νικητές στον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό & στη Χρηματοοικονομική Ενδυνάμωση θα λάβουν συνολικά έως 10.000 ευρώ, ενώ ένας νικητής στην Τεχνολογία Ακινήτων θα λάβει 4.000 ευρώ.

Μέχρι σήμερα, ο Διαγωνισμός

έχει προσελκύσει περισσότερους από 8.700 συμμετέχοντες και 5.071 προτάσεις,

έχει αναδείξει 146 νικήτριες εταιρείες και

και έχει απονείμει βραβεία συνολικού ύψους 740.000 ευρώ.

Παράλληλα, το Business Seeds έχει χτίσει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασιών με 18 φορείς, 13 πανεπιστήμια, 4 ερευνητικά κέντρα, 13 εταιρείες και 2 οργανισμούς.

Δήλωσε συμμετοχή

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τον 16ο Διαγωνισμό Καινοτομίας &Τεχνολογίας Business Seeds είναι σε εξέλιξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες τους έως την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, ώρα 15:00.

Μάθε περισσότερα και υπόβαλε την πρότασή σου στο nbg.gr/competition.