Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι Αρχές στην Ήπειρο, μετά την ανίχνευση κρουσμάτων ευλογιάς σε αιγοπρόβατα της περιοχής. Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και αποτροπής της περαιτέρω διασποράς του ιού, εγκαταστάθηκε ο πρώτος σταθμός απολύμανσης οχημάτων στα διόδια Μαλακασίου, όπως γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Το μέτρο εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η οποία ενέκρινε και την αναγκαία χρηματοδότηση για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

«Θεωρήσαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το Μαλακάσι και έδωσα εντολή να ξεκινήσει η απολύμανση. Μας βοηθάει και η Αστυνομία και θέλω να ευχαριστήσω τον Αστυνομικό Διευθυντή Ιωαννίνων», υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τέλος, πρόσθεσε ότι έχει ζητήσει να απολυμαίνονται καθημερινά τα οχήματα που μεταφέρουν βοοειδή, ζωοτροφές, και όσα βγαίνουν εκτός Ηπείρου για συλλογή γάλακτος, καθώς και οι κυνηγοί. «Όλα έχουν πάει καλά μέχρι τώρα και αυτό το αναγνωρίζω στην Υπηρεσία της Περιφέρειας, που έχει κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της», συμπλήρωσε.