Σοβαρή ανησυχία επικρατεί στους κτηνοτρόφους της Νέας Μανωλάδας στην Ηλεία, καθώς έχουν εντοπιστεί κρούσματα με συμπτώματα που παραπέμπουν σε ευλογιά αιγοπροβάτων.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Τουλάχιστον 120 αιγοπρόβατα φέρεται να έχουν τα συμπτώματα της ευλογιάς, ωστόσο αυτό θα επιβεβαιωθεί από τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Ήδη οι αρμόδιες Αρχές παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή το θέμα και από τη Διεύθυνση της Κτηνιατρικής της ΠΕ Ηλείας, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την αποφυγή εξάπλωσης και σε άλλα κοπάδια.