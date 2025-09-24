Ένας 32χρονος καθολικός ιερέας από το Μιλάνο, ο οποίος έχει αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάρη στην εξωτερική του εμφάνιση, βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων μετά τη δημοσίευση βίντεο στο οποίο προωθεί διατροφικά συμπληρώματα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η προσευχή δεν αρκεί, μικρά μου».

Ο πατέρας Αλμπέρτο Ραβανιάνι, ο οποίος μετρά πάνω από 272.000 ακόλουθους στο Instagram και έχει χειροτονηθεί από το 2018, ανέβασε πρόσφατα βίντεο στο οποίο παρουσιάζει την καθημερινότητά του – από την προσευχή και τις οικογενειακές στιγμές, μέχρι τις προπονήσεις με βαράκια. Κατά τη διάρκεια του βίντεο, κάνει χρήση προϊόντων της εταιρείας Bond Supplements, όπως κρεατίνη και Ωμέγα-3, εξηγώντας πως τον βοηθούν να ανακτήσει ενέργεια ώστε να συνεχίσει το έργο του, σύμφωνα με την Daily Mail.

Το βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει σήμερα 450.000 προβολές και πάνω από 9.000 likes, φέρει την ένδειξη «πληρωμένη συνεργασία», ενώ στη λεζάντα αναφέρει: «Άγιος, ναι, αλλά και υγιής».

Σε σχόλιό του συμπληρώνει: «Το να φροντίζω τον εαυτό μου είναι μια μορφή αγάπης και σεβασμού προς την υγεία που μου έχει δοθεί. Στο bio υπάρχει σύνδεσμος για το κατάστημα της Bond – χρησιμοποιήστε τον σωστά».

Παρά τη δημοφιλία του, πολλοί ακόλουθοί του εκφράζουν την απογοήτευσή τους. Κάποιοι κάνουν λόγο για «προδοσία της ιερατικής αποστολής», ενώ άλλοι τον κατηγορούν για ναρκισσισμό και απομάκρυνση από την παράδοση της εκκλησίας.

Ένας χρήστης σχολίασε: «Περνάς τη γραμμή, Ντον. Ένας ιερέας πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Ο Θεός να σε φωτίσει να το διακρίνεις».

Άλλος ανέφερε: «Αγαπητέ Ντον Αλμπέρτο, έχεις πέσει με τα μούτρα στον κόσμο και αυτό δεν είναι καλό ούτε για σένα, ούτε για μας. Επιστροφή στην παράδοση – μόνο εκεί βρίσκεται ο αληθινός δρόμος».

Ορισμένοι, αν και επαίνεσαν την επαγγελματικότητα των βίντεο, αμφισβήτησαν τις προθέσεις του:

«Αυτό δεν είναι ευαγγελισμός μέσω των social media. Είναι απόδραση. Κάποιος που είναι πραγματικά ευτυχισμένος με την ιεροσύνη του, δεν προβάλλει τον εαυτό του σαν προϊόν».

Άλλοι προέβλεψαν ότι σύντομα θα εγκαταλείψει το ράσο, λέγοντας: «Δεν έχω λόγια. Νομίζω ότι σύντομα θα δούμε να τα παρατά. Τι απογοήτευση».

Απέναντι στην κριτική, ο Αλμπέρτο υπερασπίστηκε την απόφασή του, τονίζοντας πως τα διαφημιστικά έσοδα βοηθούν οικονομικά την ενορία του. «Ρωτήστε τον ιερέα της ενορίας σας πώς μαζεύει χρήματα: πανηγύρια, αγορές, συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις. Ε, εγώ κάνω το ίδιο – αλλά διαδικτυακά», απάντησε.

Σε όσους πρότειναν να ζητά δωρεές αντί να διαφημίζει, απάντησε με ειλικρίνεια: «Μπορώ να το προσπαθήσω, αλλά φαντάζεστε να ζητάω λεφτά για να αγοράσω κάμερες και να φτιάξω podcast; Τι νομίζετε, ότι δεν θα με κατηγορούσαν πως, αντί να δίνω τα χρήματα στους φτωχούς και τους ασθενείς, τα ξοδεύω για εξοπλισμό; Δεν είναι εύκολο αυτό το μονοπάτι».

Ωστόσο, οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται μόνο στους πιστούς. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, ο Ραβανιάνι έχει δεχτεί προειδοποίηση από τον επίσκοπό του, ο οποίος χαρακτήρισε τις διαφημιστικές του ενέργειες «ακατάλληλες» και του απαγόρευσε να τις επαναλάβει χωρίς προηγούμενη έγκριση.

Ο νεαρός ιερέας έγινε γνωστός το 2020, κατά την περίοδο της καραντίνας, όταν οι εκκλησίες παρέμειναν κλειστές. Μέσα από σύντομα και ευρηματικά βίντεο στο YouTube με τίτλους όπως: «Προπόνηση και ασκήσεις για την ψυχή (το γυμναστήριο δεν αρκεί!)», κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 160.000 συνδρομητές και να γίνει σύμβολο μιας νέας, πιο άμεσης και σύγχρονης προσέγγισης στην επικοινωνία με τη νεολαία.

Όπως έχει δηλώσει σε ιταλικά μέσα: «Οι νέοι δεν μας ακούνε – όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά γιατί δεν τους μιλάμε ή τους λέμε ό,τι και όλοι οι άλλοι».