Ξυπνάς βιαστικά, τρέχεις να προλάβεις το μετρό, η μέρα γεμίζει με ατελείωτες επαγγελματικές υποχρεώσεις, τηλεφωνήματα, emails, ενώ το βράδυ σε περιμένουν οι δουλειές του σπιτιού ή μια έξοδος με φίλους ή την οικογένεια. Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, αναρωτιέσαι: «Πώς θα τα βγάλω πέρα με τόση κούραση;»

Δεν είναι τυχαίο που όλο και περισσότεροι αισθάνονται ότι η ενέργεια δεν τους φτάνει. Το άγχος, η κακή διατροφή και οι λίγες ώρες ύπνου «κλέβουν» από τον οργανισμό βασικά θρεπτικά συστατικά, αφήνοντας πίσω τους κόπωση και μειωμένη απόδοση.

Σε αυτή την πραγματικότητα, τα συμπληρώματα διατροφής EVIOL MultiVitamin και EVIOL MultiVitamin Energy Plus προσφέρουν την καθημερινή υποστήριξη που χρειαζόμαστε για να ανταποκρινόμαστε με αντοχή και δύναμη.

EVIOL MultiVitamin – Η καθημερινή σου βάση

Η φροντίδα του οργανισμού δεν είναι πολυτέλεια, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε όλα όσα απαιτεί η μέρα μας.

Όταν το σώμα έχει ανάγκη από μια συνολική τόνωση, το EVIOL MultiVitamin γίνεται ο καθημερινός σύμμαχος. Η σύνθεσή του καλύπτει διατροφικά κενά που προκύπτουν από μια μη ισορροπημένη διατροφή, ενισχύει το ανοσοποιητικό, προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες και συμβάλλει στην παραγωγή ενέργειας που διαρκεί μέσα στη μέρα.

Στη σύνθεσή του ξεχωρίζει η βιταμίνη C και η νιασίνη που μειώνουν την κόπωση, το χρώμιο που βοηθά στη ρύθμιση της γλυκόζης στο αίμα, αλλά και το συνένζυμο Q10, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που ενισχύει την καρδιαγγειακή υγεία.

Είναι η ιδανική επιλογή για όσους χρειάζονται μια ισορροπημένη καθημερινή υποστήριξη, για άτομα που βρίσκονται σε ανάρρωση ή για όσους, απλώς, αναζητούν ενέργεια και ευεξία.

EVIOL MultiVitamin Energy Plus – Η λύση για τους πιο απαιτητικούς ρυθμούς

Υπάρχουν στιγμές που η καθημερινότητα απαιτεί ακόμη περισσότερη δύναμη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το EVIOL MultiVitamin Energy Plus προσφέρει την επιπλέον τόνωση που χρειάζεται ο οργανισμός. Η ενισχυμένη του σύνθεση με Panax Ginseng, L-καρνιτίνη και α-λιποϊκό οξύ συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης, στη βελτίωση της αντοχής και στη ρύθμιση του μεταβολισμού για την παραγωγή ενέργειας.

Το αποτέλεσμα είναι μια αίσθηση ζωντάνιας που στηρίζει τόσο τη σωματική όσο και τη νοητική απόδοση, βοηθώντας παράλληλα στη διατήρηση υγιών μυών, οστών, δοντιών, μαλλιών και δέρματος.

Είναι η κατάλληλη επιλογή για αθλητές, για όσους ζουν έντονους ρυθμούς, αλλά και για κάθε άνθρωπο που θέλει να αισθάνεται γεμάτος ενέργεια σε κάθε στιγμή της ημέρας.

Η επιστήμη και η ποιότητα πίσω από κάθε κάψουλα

Η EVIOL δεν είναι τυχαία το όνομα που έρχεται πρώτο στο μυαλό όταν μιλάμε για πολυβιταμίνες. Στην Ελλάδα, ένας στους πέντε καταναλωτές που επιλέγουν πολυβιταμίνες εμπιστεύεται την EVIOL, ενώ η σειρά συμπληρωμάτων διατροφής στο σύνολό της, αποτελεί και την πρώτη επιλογή της ελληνικής ιατρικής κοινότητας, σύμφωνα με δύο έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 1.113 και 2.833 ιατρούς.

Πίσω από κάθε προϊόν EVIOL κρύβεται ένας ολόκληρος κόσμος φροντίδας και τεχνογνωσίας. Η τεχνολογία της μαλακής κάψουλας χαρίζει στον οργανισμό καλύτερη απορρόφηση και κάνει την καθημερινή λήψη πιο εύκολη και άνετη. Η παραγωγή γίνεται αποκλειστικά στην Ελλάδα, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της GAP Α.Ε., με απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα.

Εκεί, επιλέγονται μόνο συστατικά υψηλής καθαρότητας και συγκέντρωσης, ενώ η διαδικασία ακολουθεί τις ίδιες αυστηρές προδιαγραφές που ισχύουν και για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Το αποτέλεσμα είναι συμπληρώματα που συνδυάζουν επιστημονική εγκυρότητα, καινοτομία και την ασφάλεια μιας ελληνικής υπογραφής με διεθνές κύρος.

Μια ιστορία εμπιστοσύνης που κρατά δεκαετίες

Η EVIOL, με ιστορία που ξεκινά το 1978, συνεχίζει μέχρι σήμερα να παντρεύει την επιστήμη με την καινοτομία, προσφέροντας προϊόντα που δεν ξεχωρίζουν μόνο για την ποιότητα αλλά και για τη φροντίδα που αποπνέουν.

Κάθε κάψουλα είναι αποτέλεσμα δεκαετιών εμπειρίας, διεθνούς τεχνογνωσίας και μιας ελληνικής υπογραφής που έχει μάθει να κερδίζει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της.