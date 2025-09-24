Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Τρίπολη για να δώσει το πρώτο του παιχνίδι στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson με αντίπαλο τον Αστέρα Aktor (24/9, 17.00).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των Πειραιωτών από την οποία απουσιάζουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, ενόψει του δύσκολου σερί που έχει ο νταμπλούχος Ελλάδος.

Οι άλλοι τρεις αντίπαλοί του στο Κύπελλο είναι ο Ηρακλής, η Ελλάς Σύρου και ο Βόλος.

Eκτός έμειναν οι Τζολάκης, Ρέτσος, Ροντινέι, Ορτέγκα, Γιάρεμτσουκ, Ζέλσον Μαρτίνς και Σιπιόνι ενώ μέσα για πρώτη φορά φέτος είναι ο Βέζο.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

ΑΕΚ-Παναιτωλικός

Η ΑΕΚ θέλει να αφήσει πίσω της την γκέλα με την ΑΕΛ Novibet (1-1) ξεκινώντας από την αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό, στην οποία ο Μάρκο Νίκολιτς θα κάνει αρκετές αλλαγές στην 11άδα του.

Πιθανές 11άδες:

ΑΕΚ (Μ. Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πένραϊς, Χρυσόπουλος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Πιερό

Παναιτωλικός (Γ. Πετράκης): Τσάβες, Μανρίκε, Σιέλης, Στάγιτς, Γαλιάτσος, Κόγιτς, Μπουχαλάκης, Ντιέγκο, Μίχαλακ, Μπελεβώνης, Άλξιτς

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Τρίτη 23/09

Καβάλα-Κηφισιά 1-1

Άρης-Μαρκό (20:00)

Τετάρτη (24/09)

Athens Kallithea-ΟΦΗ (15:00)

Βόλος-Ατρόμητος (15:00)

Ελλάς Σύρου-Αιγάλεω (16:30)

Asteras AKTOR-Ολυμπιακός (17:00)

ΑΕΚ-Παναιτωλικός (19:00)

ΑΕΛ Novibet-Λεβαδειακός (19:00)

Πέμπτη (25/09)