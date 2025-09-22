Ο Ρισόν Χολμς έκανε εξαιρετική εμφάνιση στο πλαίσιο του τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” που διεξήχθη στην Αυστραλία, με αντίπαλο την Αδελαΐδα 36ers – Η παρουσία του νέου σέντερ των Πράσινων προκάλεσε ενθουσιασμό τόσο στους φιλάθλους όσο και εντός της ομάδας, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί με την απόκτησή του.