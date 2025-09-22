Ο Ρισόν Χολμς έκανε εξαιρετική εμφάνιση στο πλαίσιο του τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” που διεξήχθη στην Αυστραλία, με αντίπαλο την Αδελαΐδα 36ers – Η παρουσία του νέου σέντερ των Πράσινων προκάλεσε ενθουσιασμό τόσο στους φιλάθλους όσο και εντός της ομάδας, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί με την απόκτησή του.
Οι τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ πότε θα πατήσει παρκέ σε επίσημο αγώνα του Παναθηναϊκού, τα σενάρια για νέα μεταγραφή στο “5” και η εικόνα των Χολμς και Μήτογλου. Διαβάστε στο sportdog.gr