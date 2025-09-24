Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει το ευρωπαϊκό του ταξίδι, αντιμετωπίζοντας την Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/9, 19.45) στην Τούμπα, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή και την αποστολή του Δικεφάλου του Βορρά για τη μεγάλη αναμέτρηση, απέναντι στους Ισραηλινούς.

Μοναδικός απόντας από την αποστολή του Δικεφάλου του Βορρά θα είναι ο Δημήτρης Πέλκας, που κάνει αποθεραπεία για να ξεπεράσει τη θλάση που τον ταλαιπωρεί.

Αναλυτικά οι παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή είναι οι: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Τάισον, Χατσίδης, Α.Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.

Από την άλλη οι Ισραηλινοί ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη με 150 οπαδούς τους.