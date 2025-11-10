Συγκινητικό ήταν το κλίμα για τον 67χρονο δρομέας που τερμάτισε τελευταίος στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο και έγινε δεκτός με θερμά χειροκροτήματα την ώρα που εισήλθε το απόγευμα της Κυριακής 9/11 στο κατάμεστο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο Ιωακείμ Υφαντίδης ήταν ο τελευταίος δρομέας του Μαραθώνιου και ολοκλήρωσε τη διαδρομή μετά από σχεδόν οκτώ ώρες προσπάθειας.

Μπαίνοντας στο Παναθηναϊκό Στάδιο τον υποδέχθηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα που του απένειμε το μετάλλιο του τερματισμού και το ειδικό έπαθλο που, σύμφωνα με την παράδοση, απονέμεται κάθε χρόνο στον τελευταίο δρομέα που ολοκληρώνει τη διαδρομή ενώ αυτός της φίλησε τα χέρια.