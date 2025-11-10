Πολλά είναι τα ερωτήματα για τον άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε καμένο αυτοκίνητο στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από έναν κυνηγό που περνούσε από το σημείο τυχαία.

Οι Αρχές όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 10/11 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» επικεντρώνονται οι Αρχές είναι το αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκε ο άνδρας και το οποίο ήταν κλεμμένο από την περιοχή της Γλυφάδας.

Οι δράστες κατά τις ίδιες πληροφορίες φαίνεται πως του είχαν κουμπώσει πλαστές πινακίδες. Από τις έρευνες προκύπτει ότι οι αυτοί φαίνεται πως ήξεραν πολύ καλά την περιοχή.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και μία εξαφάνιση ενός οικοδόμου από την Εύβοια αλβανικής καταγωγής, ο οποίος αγνοείται εδώ και 5 μέρες και θα εξακριβωθεί εάν σχετίζεται με την υπόθεση αναφορικά και με την ταυτοποίηση της απανθρακωμένης σορού.