Όταν ο 15χρονος Pedro Elias Garzon Delvaux συνειδητοποίησε ότι μια φωτογραφία του από το πρακτορείο Associated Press στο Λούβρο την ημέρα της ληστείας των κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος έκανε τον γύρο του διαδικτύου, η πρώτη του αντίδραση δεν ήταν να βιαστεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Ακριβώς το αντίθετο, μάλιστα. Ο Pedro, οπαδός του Σέρλοκ Χολμς και του Ηρακλή Πουαρό, που ζει με τους γονείς και τον παππού του στο Rambouillet, 30 χιλιόμετρα από το Παρίσι, αποφάσισε να παρατείνει το μυστήριο.

Καθώς οι θεωρίες για τον κομψά ντυμένο άγνωστο στη φωτογραφία με τον «άνδρα με το φεντόρα καπέλο» (Fedora man) – ντετέκτιβ, μυστικός αστυνομικός, δημιούργημα της AI – έκαναν θραύση, αποφάσισε να παραμείνει σιωπηλός και να παρακολουθεί.

«Δεν ήθελα να πω αμέσως ότι ήμουν εγώ», είπε. «Αυτή η φωτογραφία κρύβει ένα μυστήριο, οπότε πρέπει να το διατηρήσεις».

Ο Pedro είναι ένας έξυπνος έφηβος που βρέθηκε, τυχαία, στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας ιστορίας, αναφέρει ο βρετανικός Guardian.

Η εικόνα που τον έκανε διάσημο προοριζόταν να αποτυπώσει μια σκηνή εγκλήματος. Τρεις αστυνομικοί ακουμπούν σε ένα ασημένιο αυτοκίνητο που μπλοκάρει την είσοδο του Λούβρου, λίγες ώρες μετά την έφοδο που έκαναν κλέφτες για να αρπάξουν τα διάσημα κοσμήματα. Στα δεξιά, μια μοναχική φιγούρα με κοστούμι – κάτι σαν σκηνή από φιλμ νουάρ σε μια σύγχρονη αστυνομική επιχείρηση.

Τα υπόλοιπα ήταν δουλειά του διαδικτύου. Ο «Fedora man», όπως τον αποκαλούσαν οι χρήστες, θεωρήθηκε ότι ήταν ένας ντετέκτιβ της παλιάς σχολής, ένας μυστικός αστυνομικός, μια διαφήμιση της Netflix – ή ότι δεν ήταν καθόλου άνθρωπος. Πολλοί ήταν πεπεισμένοι ότι ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Pedro κατάλαβε το γιατί. «Στη φωτογραφία, είμαι ντυμένος με ρούχα της δεκαετίας του 1940, ενώ βρισκόμαστε στο 2025», είπε. «Υπάρχει μια αντίθεση».

Ακόμα και μερικοί συγγενείς και φίλοι δίστασαν – μέχρι που εντόπισαν τη μητέρα του στο παρασκήνιο. Μόνο τότε ήταν σίγουροι: ο αγαπημένος ψεύτικος ντετέκτιβ του διαδικτύου ήταν ένα πραγματικό αγόρι.

Η πραγματική ιστορία ήταν απλή. Ο Pedro, η μητέρα του και ο παππούς του είχαν πάει να επισκεφθούν το Λούβρο. «Θέλαμε να πάμε στο Λούβρο, αλλά ήταν κλειστό», είπε. «Δεν ξέραμε ότι είχε γίνει ληστεία».

Ρώτησαν τους αστυνομικούς γιατί ήταν κλειστές οι πύλες. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο φωτογράφος του AP, Thibault Camus, που καταγράφει τον κλοιό ασφαλείας, «έπιασε» τον Pedro.

«Όταν τραβήχτηκε η φωτογραφία, δεν το ήξερα», είπε ο Pedro. «Απλά περνούσα από εκεί».

Τέσσερις μέρες αργότερα, μια γνωστή του έστειλε μήνυμα: «εσύ είσαι αυτός;». «Μου είπε ότι είχε 5 εκατομμύρια προβολές», είπε. «Ήμουν λίγο έκπληκτος».

Τότε η μητέρα του τηλεφώνησε για να του πει ότι ήταν στη New York Times. «Δεν συμβαίνει κάθε μέρα», είπε. Ξαδέλφια στην Κολομβία, φίλοι στην Αυστρία, φίλοι της οικογένειας και συμμαθητές ακολούθησαν με screenshots και τηλεφωνήματα.

«Οι άνθρωποι έλεγαν: “Έχεις γίνει σταρ”», είπε. «Ήμουν έκπληκτος που με μια μόνο φωτογραφία μπορείς να γίνεις viral σε λίγες μέρες».

Η εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων δεν είναι ένα κοστούμι που φτιάχτηκε για μια επίσκεψη σε μουσείο. Ο Pedro άρχισε να ντύνεται έτσι πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, εμπνευσμένος από την ιστορία του 20ού αιώνα και τις ασπρόμαυρες εικόνες πολιτικών με κοστούμια και φανταστικών ντετέκτιβ.

«Μου αρέσει να είμαι κομψός», είπε. «Πάω στο σχολείο έτσι».

Και το καπέλο; Το φεντόρα το φορά τα Σαββατοκύριακα, στις διακοπές και στις επισκέψεις σε μουσεία.

Καταλαβαίνει γιατί οι άνθρωποι του απέδωσαν έναν ολόκληρο χαρακτήρα ντετέκτιβ: απίθανη ληστεία, απίθανος ντετέκτιβ. Αγαπά τον Πουαρό και του αρέσει η ιδέα ότι ένα ασυνήθιστο έγκλημα απαιτεί κάποιον που φαίνεται ασυνήθιστος. «Όταν συμβαίνει κάτι ασυνήθιστο, δεν φαντάζεσαι έναν κανονικό ντετέκτιβ», είπε. «Φαντάζεσαι κάποιον διαφορετικό».

Αυτό το ένστικτο ταιριάζει με τον κόσμο από τον οποίο προέρχεται. Η μητέρα του, Félicité Garzon Delvaux, μεγάλωσε σε ένα μουσείο-παλάτι του 18ου αιώνα, κόρη ενός επιμελητή και ενός καλλιτέχνη – και συχνά πηγαίνει τον γιο της σε εκθέσεις.

«Η τέχνη και τα μουσεία είναι χώροι διαβίωσης», είπε. «Η ζωή χωρίς τέχνη δεν είναι ζωή».

Για τον Pedro, η τέχνη και οι εικόνες ήταν μέρος της καθημερινής ζωής. Έτσι, όταν εκατομμύρια άνθρωποι προβάλλουν ιστορίες σε ένα μόνο καρέ με τον ίδιο να φοράει καπέλο φεντόρα δίπλα σε ένοπλους αστυνομικούς στο Λούβρο, αναγνώρισε τη δύναμη μιας εικόνας και άφησε τον μύθο να αναπτυχθεί.

Παρέμεινε σιωπηλός για αρκετές ημέρες, και στη συνέχεια άλλαξε το Instagram του από ιδιωτικό σε δημόσιο.

«Οι άνθρωποι έπρεπε να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν ποιος είμαι», είπε. «Τότε ήρθαν οι δημοσιογράφοι και τους είπα την ηλικία μου. Έμειναν εξαιρετικά έκπληκτοι».

Είναι χαλαρός για ό,τι κι αν ακολουθήσει. «Περιμένω να με καλέσουν για ταινίες», είπε χαμογελώντας. «Αυτό θα ήταν πολύ αστείο».