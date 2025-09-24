Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ ανέβηκαν σε κυλιόμενη σκάλα που σταμάτησε ξαφνικά, λίγο πριν ο Αμερικανός πρόεδρος απευθύνει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Η Πρώτη Κυρία, που στεκόταν μπροστά του και φορούσε ψηλοτάκουνα, παραλίγο να χάσει την ισορροπία της.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ζήτησε από τον ΟΗΕ να διεξαγάγει έρευνα για το αν το περιστατικό οφειλόταν σε εσκεμμένη δολιοφθορά. «Αν κάποιος στον ΟΗΕ σταμάτησε σκόπιμα την κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία ανέβαιναν, πρέπει να απολυθεί και να ερευνηθεί άμεσα», έγραψε στην πλατφόρμα Χ, επικαλούμενη δημοσίευμα των Times του Λονδίνου που ανέφερε ότι υπάλληλοι του ΟΗΕ ακούστηκαν να αστειεύονται για το ενδεχόμενο να «κλείσουν» τις σκάλες ώστε να περπατήσει ο Τραμπ μέχρι την αίθουσα.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Νουζαρίκ, έδωσε εξηγήσεις, τονίζοντας ότι το περιστατικό προκλήθηκε πιθανότατα από τον εικονολήπτη που συνόδευε τον Αμερικανό πρόεδρο και άθελά του ενεργοποίησε τον μηχανισμό ασφαλείας.

Επικαλούμενος τις ενδείξεις από την κεντρική μονάδα ελέγχου, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ο Στεφάν Νουζαρίκ, ανέφερε ότι η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε απότομα επειδή ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ασφαλείας. Εξήγησε ότι ο εικονολήπτης που συνόδευε τον Τραμπ ανέβαινε ανάποδα στην κυλιόμενη σκάλα για να απαθανατίσει την άφιξη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ. Πιθανότατα, ο εικονολήπτης «ενεργοποίησε άθελά του τον μηχανισμό ασφαλείας» που έχει προβλεφθεί ακριβώς για να αποτρέπει εγκλωβισμούς ή τραυματισμούς, ανέφερε σε δελτίο Τύπου.

Κατά την ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να σχολιάσει με χιούμορ το περιστατικό, λέγοντας: «Έβαλα τέλος σε επτά πολέμους και το μόνο που πήρα από τον ΟΗΕ ήταν μια κυλιόμενη σκάλα που σταμάτησε στη μέση και έναν χαλασμένο τηλεϋποβολέα». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «αν η Μελάνια δεν ήταν σε άριστη φυσική κατάσταση, θα είχε πέσει».

Αναφερόμενος στη λειτουργία του τηλεϋποβολέα κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ σχολίασε: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όποιος χειρίζεται αυτόν τον τηλεϋποβολέα θα βρει τον μπελά του». Ωστόσο, αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος ήταν υπεύθυνος για τον χειρισμό του υποβολέα.

Πρώην αξιωματούχοι της Μυστικής Υπηρεσίας, πάντως, εξέφρασαν ανησυχία για τον τρόπο που αντέδρασαν οι πράκτορες, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να κινηθούν ακαριαία για να προστατεύσουν το προεδρικό ζεύγος. Άλλοι, αντίθετα, σημείωσαν ότι η βλάβη αποκαταστάθηκε σε δευτερόλεπτα και δεν υπήρξε πραγματικός κίνδυνος, ενώ το περιστατικό τροφοδότησε πληθώρα σχολίων στα social media, από σενάρια σαμποτάζ μέχρι σατιρικά σχόλια για τα «απρόοπτα» του Τραμπ.