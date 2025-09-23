Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την Τρίτη από τον ΟΗΕ να διερευνήσει και ενδεχομένως να απολύσει μέλη του προσωπικού για τη δυσλειτουργία μιας κυλιόμενης σκάλας που επηρέασε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια Τραμπ νωρίτερα την ίδια μέρα.

«Εάν κάποιος στον ΟΗΕ σταμάτησε σκόπιμα την κυλιόμενη σκάλα καθώς ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία ανέβαιναν, πρέπει να απολυθεί και να διερευνηθεί αμέσως», έγραψε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ στην αμερικανική εταιρεία κοινωνικών μέσων X.

The Times reported this on Sunday.👇 pic.twitter.com/NitsWbGYG0 — Karoline Leavitt (@PressSec) September 23, 2025

Η Λέβιτ αναφέρθηκε στο δημοσίευμα της εφημερίδας The Times της Κυριακής, σύμφωνα με την οποία μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ αστειεύονταν ότι θα «έκλειναν τις κυλιόμενες σκάλες και τους ανελκυστήρες και θα του έλεγαν απλά ότι τελείωσαν τα χρήματα, οπότε πρέπει να ανέβει τα σκαλιά» για να σηματοδοτήσουν την άφιξη του Τραμπ.



Το περιστατικό συνέβη όταν ο Τραμπ έφτασε για να απευθύνει ομιλία στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη. Η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε στη μέση, αναγκάζοντας τον Τραμπ και τη σύζυγό του να ανέβουν τα σκαλιά με τα πόδια.

Ο Τραμπ επέκρινε τις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του: «Το μόνο που πήρα από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν μια κυλιόμενη σκάλα που σταμάτησε στη μέση της διαδρομής. Αν η πρώτη κυρία δεν ήταν σε καλή φυσική κατάσταση, θα είχε πέσει».