«Αντιαμερικανική», χαρακτήρισε τη φίμωση των κωμικών ο Τζίμι Κίμελ, μετά την επιστροφή της εκπομπής του στον αέρα λίγες ημέρες αφότου η αναστολή του βραδινού προγράμματός του στο ABC για τις δηλώσεις του αναφορικά με τη δολοφονία του δεξιού ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ, πυροδότησε μια μεγάλη εθνική συζήτηση για την ελευθερία του λόγου.

«Αυτή η εκπομπή δεν είναι σημαντική», είπε ο Κίμελ κατά τη διάρκεια του πρώτου μονολόγου του από τότε που η Disney, η οποία κατέχει το ABC, ανέστειλε τη βραδινή του εκπομπή από το δίκτυο την περασμένη εβδομάδα υπό την πίεση αξιωματούχων του Τραμπ. «Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ζούμε σε μια χώρα που μας επιτρέπει να έχουμε μια εκπομπή σαν αυτή».

Η Disney που αντιμετώπισε αντιδράσεις από αστέρες του Χόλιγουντ, συνδικάτα, παρουσιαστές των μέσων ενημέρωσης, ακόμα και Ρεπουμπλικάνους όπως ο Ted Cruz, αποφάσισε να ξαναβγάλει την εκπομπή «Jimmy Kimmel» στον αέρα και να συνεχίσει την παραγωγή.

Η εταιρεία ανέστειλε επ’ αόριστον την εκπομπή μετά την κατακραυγή της δεξιάς για τον μονόλογο του Κίμελ στις 15 Σεπτεμβρίου, στον οποίο είπε ότι «η συμμορία Maga προσπαθεί απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι άλλο πέρα από έναν από αυτούς, και κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει πολιτικούς πόντους από αυτό».

Οι δηλώσεις του Κίμελ

Το βράδυ της Τρίτης, ο Κίμελ ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για την υποστήριξή τους και ευχαρίστησε το κοινό και τους υποστηρικτές του.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, επειδή αυτό είναι σημαντικό για μένα ως άνθρωπο. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να υποβαθμίσω τη δολοφονία ενός νεαρού άνδρα», είπε ο Κίμελ. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αστείο σε αυτό».

«Ούτε ήταν πρόθεσή μου να κατηγορήσω κάποια συγκεκριμένη ομάδα για τις πράξεις αυτού που ήταν, προφανώς, ένα βαθιά διαταραγμένο άτομο», συνέχισε. «Αυτό ήταν στην πραγματικότητα το εντελώς αντίθετο από αυτό που προσπαθούσα να θίξω. Και για όσους πιστεύουν ότι όντως έδειξα με το δάχτυλο, καταλαβαίνω γιατί είστε αναστατωμένοι. Αν η κατάσταση ήταν αντίστροφη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ένιωθα κι εγώ το ίδιο».

Αργότερα στον μονόλογο, ο Κίμελ επιτέθηκε στον Τραμπ, λέγοντας ότι ο πρόεδρος «έκανε ό,τι μπορούσε για να με ακυρώσει» αλλά «αντ’ αυτού, ανάγκασε εκατομμύρια ανθρώπους να παρακολουθήσουν την εκπομπή».

Ο Κίμελ έκλεισε τον μονόλογό του αναφερόμενος στα σχόλια της Έρικα Κερκ, τη χήρα του Τσάρλι Κερκ, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

«Η Έρικα Κερκ συγχώρεσε τον άνδρα που πυροβόλησε τον σύζυγό της», είπε ο Κίμελ. «Αυτό είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε».

«Με άγγιξε βαθιά», πρόσθεσε. «Και αν υπάρχει κάτι που πρέπει να πάρουμε από αυτή την τραγωδία για να συνεχίσουμε, ελπίζω να είναι αυτό».

Η αντίδραση του Τραμπ

Περίπου μία ώρα πριν από την επιστροφή του Κίμελ την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, που τις προηγούμενες ημέρες είχε πανηγυρίσει την αναστολή της εκπομπής εξέφρασε τι δυσαρέσκιά του για τον παρουσιαστή και το ABC σε μια ανάρτησή του στα social media.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News έδωσε πίσω στον Τζίμι Κίμελ τη δουλειά του», έγραψε ο Τραμπ το βράδυ της Τρίτης. «Το ABC ενημέρωσε στον Λευκό Οίκο ότι η εκπομπή του ακυρώθηκε. Κάτι συνέβη από τότε μέχρι τώρα, επειδή το κοινό του έχει ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ και το “ταλέντο” του δεν ήταν ποτέ εκεί».

«Νομίζω ότι θα δοκιμάσουμε το ABC σε αυτό», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Παρόλο που η εκπομπή του Κίμελ επέστρεψε την Τρίτη, η βρετανική εφημερίδα Guardian αναφέρει ότι η εκπομπή δεν θα προβληθεί στα θυγατρικά δίκτυα του ABC που ανήκουν στην εταιρεία Sinclair. Η εταιρεία, που είναι γνωστή για την προώθηση συντηρητικών επιχειρημάτων, δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη μετάδοση της βραδινής εκπομπής μέχρι ο Κίμελ να ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια του Κερκ και να κάνει μια δωρεά στη συντηρητική ακτιβιστική ομάδα του, Turning Point USA.