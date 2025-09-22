Επιστρέφει την Τρίτη η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, το Jimmy Kimmel Live! Την είδηση της επιστροφής της εκπομπής του γνωστού παρουσιαστή ανακοίνωσε η ίδια η Disney με ανακοίνωση της.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της ελευθερίας του λόγου και της πολιτικής πίεσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Η διαμάχη ξεκίνησε με τον αμερικανό παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ και την αναστολή της εκπομπής του «Jimmy Kimmel Live!» από το δίκτυο ABC, μετά από πιέσεις που φέρεται να ασκήθηκαν από την κυβέρνηση. Οι εξελίξεις αυτές έχουν πυροδοτήσει έναν εθνικό διάλογο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ανοιχτά με ανάκληση τηλεοπτικών αδειών.

«Ο Τζίμι Κίμελ δεν είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος. Κατέγραφε χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης και θα έπρεπε να τον έχουν απολύσει πριν από πολύ καιρό. Επομένως, ξέρετε, μπορείτε να το ονομάσετε αυτό ελευθερία λόγου ή όχι. Απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ στην Αγγλία.

Το χρονικό της διαμάχης

Η κρίση ξεκίνησε μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ενός 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή, στην Γιούτα. Ενώ οι τοπικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τον 22χρονο δράστη ως άτομο που «ήταν ενταγμένος σε ιδεολογία της αριστεράς», ο Τζίμι Κίμελ είχε σχολιάσει στην εκπομπή του πως η «συμμορία του MAGA» προσπαθεί να αποσυνδέσει τον δολοφόνο από τον χώρο τους. Ο Κίμελ είχε επίσης παρομοιάσει την αντίδραση του Τραμπ στον θάνατο του πολιτικού του συμμάχου με το πώς ένα τετράχρονο παιδί θρηνεί ένα… χρυσόψαρο.