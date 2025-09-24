Δύο γυναίκες που είχαν βρεθεί εγκαταλελειμμένες σε πάρκο όταν ήταν νήπια ανακάλυψαν τελικά την πραγματική τους ταυτότητα, μετά την αποκάλυψη ότι η μητέρα τους είχε δολοφονηθεί. Η Ελίζαμπεθ και η Τζάσμιν Ράμος γνώριζαν πως είχαν βρεθεί σε πάρκο στη Μοχάβε της Αριζόνα το 1989, αλλά δεν ήξεραν ότι η μητέρα τους, η 28χρονη Μαρίνα Ράμος, είχε δολοφονηθεί βάναυσα. Το γυμνό σώμα της εντοπίστηκε το πρωί της 12ης Δεκεμβρίου μαχαιρωμένο πολλές φορές και παρατημένο σε μια απομονωμένη περιοχή με θαμνώδη βλάστηση, όπου πιστεύεται ότι δολοφονήθηκε. Δύο ημέρες αργότερα, τα δύο μικρά κορίτσια βρέθηκαν ζωντανά σε τουαλέτα πάρκου, αφού ο δράστης δεν τα σκότωσε. Η αλήθεια για το τι συνέβη παρέμενε μυστήριο, ενώ τα παιδιά δόθηκαν σε ανάδοχη οικογένεια.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η υπόθεση έμεινε άλυτη για δεκαετίες, καθώς οι Αρχές δεν μπορούσαν να ταυτοποιήσουν το θύμα. Αυτό άλλαξε τον Φεβρουάριο του 2022, όταν το DNA της σορού καταχωρήθηκε στο σύστημα CODIS (Combined DNA Index System). Το σύστημα την ταυτοποίησε ως Μαρία Ορτίζ, γυναίκα από το Μπέικερσφιλντ της Καλιφόρνια, η οποία είχε μπει στη βάση δεδομένων DNA επειδή είχε συλληφθεί για κλοπή έξι μήνες πριν από τον θάνατό της. Η Αστυνομία εντόπισε πρώην συγκατοίκους της, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν καμία Μαρία Ορτίζ, ωστόσο, ένας εξ αυτών θυμήθηκε την εξαφάνιση της ξαδέλφης του, Μαρίνα Ράμος, το 1989. Η περιγραφή ταίριαζε με την Ορτίζ και οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η Ράμος χρησιμοποιούσε το όνομα Μαρία Ορτίζ ως ψευδώνυμο την περίοδο της δολοφονίας της.

Οι συνθήκες γύρω από τη δολοφονία της Ράμος παραμένουν άγνωστες, ενώ δεν έχει συλληφθεί ούτε κατονομαστεί κανένας ύποπτος. Σύμφωνα με τους συγγενείς της, μετά τη σύλληψή της τον Ιούνιο του 1989, η Ράμος είχε γνωρίσει έναν άνδρα με το όνομα «Φερνάντο» και τους είχαν πει ότι σκόπευαν να μετακομίσουν στο Οντάριο της Καλιφόρνια για μια νέα ζωή. Ο Φερνάντο δεν έχει εντοπιστεί ποτέ, όμως το 2022 ξάδελφος της Ράμος έδωσε περιγραφή για σκίτσο της Αστυνομίας. Οι ντετέκτιβ δήλωσαν ότι εξακολουθούν να προσπαθούν να μιλήσουν μαζί του.

Η Τζάσμιν ήταν μόλις δύο μηνών και η Ελίζαμπεθ 14 μηνών, όταν δολοφονήθηκε η μητέρα τους. Οι ερευνητές προσπαθούσαν να τις εντοπίσουν από τη στιγμή που το DNA της Ράμος ταυτοποιήθηκε μέσω του CODIS. Οι Αρχές είχαν μόνο μια μαρτυρία από τη δολοφονία, που ανέφερε ότι δύο άνδρες ισπανικής καταγωγής και μία γυναίκα ισπανικής καταγωγής μετέφεραν τα κορίτσια στο πάρκο όπου αργότερα βρέθηκαν. Η σύγχυση μεταξύ του πραγματικού ονόματος της Ράμος και του ψευδωνύμου Μαρία Ορτίζ οδήγησε στο να χαθούν τα βρέφη μέσα στο σύστημα αναδοχής. Αργότερα υιοθετήθηκαν στην Καλιφόρνια και ονομάστηκαν Μελίσα και Τίνα, αλλά πάντα αναρωτιόνταν για τη βιολογική τους οικογένεια. «Αυτό είναι που έψαχνα και ήθελα για πάρα πολύ καιρό, να μάθω από πού προέρχομαι και ποια ήταν η οικογένειά μου», δήλωσε η Τζάσμιν μετά την ταυτοποίηση της μητέρας της.

Μετά την ταυτοποίηση μέσω του CODIS, μέλη της οικογένειας της Ράμος έδωσαν δείγματα DNA στο Ειδικό Τμήμα Ερευνών του σερίφη της κομητείας Μοχάβε, για να βοηθήσουν στον εντοπισμό των κοριτσιών. Περισσότερο από δύο χρόνια αργότερα, στις 27 Αυγούστου 2025, το CODIS εντόπισε γυναίκα με υψηλή αντιστοιχία DNA σε συγγενή της Ράμος. Λίγο αργότερα, η γυναίκα και η αδελφή της έδωσαν δείγματα DNA, και ένας γενεαλόγος ταυτοποίησε ότι ήταν οι Ελίζαμπεθ και Τζάσμιν Ράμος. Οι αδελφές παρουσίασαν μάλιστα αποκόμματα εφημερίδων από τότε που βρέθηκαν, αποδεικνύοντας ότι ήταν τα κορίτσια που αγνοούνταν, αλλά ποτέ δεν γνώριζαν το όνομα της μητέρας τους μέχρι το 2022.

Μετά την επίλυση της υπόθεσης, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μοχάβε δήλωσε υπερήφανο για την εξέλιξη, αλλά έκανε λόγο για μια γλυκόπικρη στιγμή, καθώς ο δολοφόνος της Ράμος δεν έχει συλληφθεί. «Αν και είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε ότι ένα κομμάτι αυτού του 36χρονου μυστηρίου έχει λυθεί, η αναζήτηση για τους υπόπτους που εμπλέκονται στη δολοφονία της Μαρίνα Ράμος συνεχίζεται», ανέφερε η ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη.