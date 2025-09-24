Για πρώτη φορά μετά από περίπου 15 χρόνια, 671.586 συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά στις συντάξεις τους θα δουν μια πραγματική αύξηση, έστω και περιορισμένη. Το ποσοστό της αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1,15% και 1,2%, ενώ η καταβολή τους προγραμματίζεται τον Δεκέμβριο του 2025, μαζί με τις συντάξεις του Ιανουαρίου 2026. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα για την πλήρη εξάλειψη της προσωπικής διαφοράς, η οποία είχε περιορίσει σημαντικά τις πραγματικές αυξήσεις σε μεγάλο αριθμό δικαιούχων τα προηγούμενα χρόνια.

Η αύξηση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των προγραμματισμένων αυξήσεων για το 2026, που εκτιμάται ότι θα κυμανθούν στο 2,3% έως 2,4%, βάσει του τύπου που υπολογίζει το άθροισμα του ρυθμού ανάπτυξης και του δείκτη τιμών καταναλωτή διά δύο. Οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν τουλάχιστον το 50% της συνολικής αύξησης, ενώ από το 2027 προβλέπεται η καταβολή του 100% της αύξησης σε όλους τους δικαιούχους, σηματοδοτώντας την πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά και οι επιπτώσεις

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, για συνταξιούχους με προσωπική διαφορά κάτω των 30 ευρώ, η μηνιαία αύξηση θα είναι σχετικά περιορισμένη, περίπου 10–20 ευρώ. Ωστόσο, το καθαρό όφελος κάθε συνταξιούχου εξαρτάται από τη σχέση μεταξύ της προσωπικής διαφοράς και της συνολικής αύξησης:

Αύξηση μεγαλύτερη της προσωπικής διαφοράς: Σε αυτή την περίπτωση, η καταβολή της σύνταξης γίνεται αναλογικά, από 50% έως 99% της συνολικής αύξησης. Για παράδειγμα, αν η συνολική αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 10 ευρώ, ο συνταξιούχος θα λάβει 20 ευρώ καθαρά, δηλαδή το 67% της αύξησης. Αν η προσωπική διαφορά είναι 5 ευρώ, το καθαρό όφελος θα φτάσει τα 25 ευρώ, δηλαδή 83% της αύξησης.

Αύξηση μικρότερη της προσωπικής διαφοράς: Σε αυτή την περίπτωση, οι συνταξιούχοι θα εισπράξουν το 50% της αύξησης, ενώ το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς θα παραμείνει μέχρι την οριστική κατάργηση το 2027. Για παράδειγμα, εάν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά 100 ευρώ, το καθαρό ποσό που θα πάρει ο συνταξιούχος θα είναι 15 ευρώ μηνιαίως.

Αν και οι αυξήσεις είναι μικρές σε απόλυτο μέγεθος, η σημασία τους είναι διπλή: Πρώτον, στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την αρχή της διαδικασίας εξομάλυνσης των συντάξεων, μειώνοντας τις ανισότητες που προκάλεσε η προσωπική διαφορά. Δεύτερον, συνδέουν τις συντάξεις με τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη, διασφαλίζοντας ότι οι αυξήσεις του μέλλοντος θα αντικατοπτρίζουν τις οικονομικές συνθήκες και δεν θα περιορίζονται τεχνητά.

Οι αρμόδιοι υπουργοί υπογραμμίζουν ότι η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς το 2027 θα επιτρέψει στους συνταξιούχους να δουν πραγματικές αυξήσεις στο σύνολο της σύνταξής τους, ανεξαρτήτως του ύψους της προηγούμενης προσωπικής διαφοράς. Το μέτρο αυτό αναμένεται να δώσει μια σημαντική ανακούφιση, ιδίως σε όσους διατηρούν υψηλά υπόλοιπα προσωπικής διαφοράς και μέχρι σήμερα είχαν δει περιορισμένες αυξήσεις στις συντάξεις τους.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση τονίζει ότι η πολιτική αυτή στοχεύει στη διατήρηση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη σταδιακή αποκατάσταση των συνταξιούχων, οι οποίοι αποτελούν ευάλωτη ομάδα σε περιόδους αυξημένου πληθωρισμού και αυξημένων βιοτικών εξόδων.