Μια επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου βρέθηκε παγιδευμένη σε διαφανή νεροτσουλήθρα, σε ύψος άνω των 30 μέτρων πάνω από τη θάλασσα, κατά τη διάρκεια του τυφώνα «Έριν», προκαλώντας τρόμο στην ίδια, αλλά και στους υπόλοιπους επιβάτες που την παρακολουθούσαν, χωρίς να μπορούν να επέμβουν για να τη βοηθήσουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε τμήμα του υδάτινου πάρκου του πλοίου, με τη γυναίκα να προσπαθεί απεγνωσμένα να κινηθεί μέσα στον διαφανή σωλήνα της νεροτσουλήθρας, χωρίς αποτέλεσμα. Παρά τις συνεχείς προσπάθειές της να μετακινηθεί, παρέμενε εγκλωβισμένη, αιωρούμενη πάνω από τη φουρτούνα του Ειρηνικού.

Επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου κατέγραψε το περιστατικό, με τη σκηνή να γίνεται viral στα social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια από χρήστες που εκφράζουν ανησυχία και τρόμο για το περιστατικό.

Ένας χρήστης έγραψε: «Η κλειστοφοβία μου δεν θα μου επέτρεπε ποτέ να μπω σε τέτοια θέση. Θεέ μου, δεν μπορώ ούτε να το βλέπω».

Άλλος ανέφερε: «Αρχίζω να παθαίνω κρίση πανικού μόνο που το βλέπω».

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ποιας εταιρείας ήταν το πλοίο, πολλοί χρήστες εντόπισαν ομοιότητες με το «Norwegian Bliss», κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας «Norwegian Cruise Line», το οποίο εκτελούσε επταήμερη διαδρομή μετ’ επιστροφής προς την Αλάσκα, στα ανοικτά των καναδικών ακτών, όταν συνέβη το περιστατικό, σύμφωνα με τη Sun, που επικαλείται το περιοδικό People.

Η νεροτσουλήθρα ονομάζεται «Ocean Loops» και αποτελεί μία από τις κύριες ατραξιόν των πλοίων της Norwegian. Πρόκειται για διπλή θηλιά με διαφανή τμήματα που εκτείνονται έξω από το πλοίο, πάνω από τη θάλασσα, προσφέροντας μια εμπειρία υψηλής αδρεναλίνης – υπό κανονικές συνθήκες.

Ωστόσο, η έντονη ταλάντωση του πλοίου λόγω του τυφώνα φαίνεται πως επηρέασε τη λειτουργία της νεροτσουλήθρας, με αποτέλεσμα η επιβάτιδα να ακινητοποιηθεί στο εναέριο τμήμα της διαδρομής.

Δεν έχουν δοθεί ακόμη επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της γυναίκας ή τις συνθήκες απεγκλωβισμού της.