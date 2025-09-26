Η 27η Σεπτεμβρίου 2004 χαράχτηκε ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη της χώρας, ως μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία των ελληνικών δρόμων. Στο διαβόητο «Πέταλο του Μαλιακού», στα Καμένα Βούρλα, η άσφαλτος βάφτηκε με το αίμα 7 ανήλικων παιδιών.

Ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ Τρικάλων, που μετέφερε 37 μαθητές και τέσσερις καθηγητές από το Λύκειο Φαρκαδόνας, είχε ξεκινήσει για ένα ταξίδι χαράς και εμπειρίας. Προορισμός τους ήταν η Αθήνα, όπου θα παρακολουθούσαν από κοντά αγωνίσματα των Παραολυμπιακών Αγώνων. Η μοίρα τους επιφύλασσε το πιο σκληρό χτύπημα.

Το λεωφορείο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με μια νταλίκα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που επτά μαθητές, όλοι ηλικίας 15 ετών, άφησαν ακαριαία την τελευταία τους πνοή. Ο αριθμός των τραυματιών ήταν επίσης μεγάλος, ενώ οι εικόνες που ακολούθησαν βύθισαν στο πένθος ολόκληρη τη χώρα.

Η τραγωδία προκάλεσε αμέσως αλυσιδωτές αντιδράσεις. Το καλλιτεχνικό μέρος της Τελετής Λήξης των Παραολυμπιακών Αγώνων ματαιώθηκε ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού στη μνήμη των παιδιών. Ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έδωσε εντολή να κινηθούν με ταχύτητα οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος και να αποδοθούν ευθύνες.

Το δυστύχημα στον Μαλιακό δεν ήταν το πρώτο, ούτε το τελευταίο, που αποκάλυψε τις χρόνιες παθογένειες του ελληνικού οδικού δικτύου και τις θανατηφόρες συνέπειες της οδηγικής απροσεξίας και της έλλειψης υποδομών. Η υπόθεση άνοιξε ξανά τη δημόσια συζήτηση για την οδική ασφάλεια, τις ευθύνες των επαγγελματιών οδηγών και την ανάγκη εκσυγχρονισμού των δρόμων.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1650: Έκρηξη του ηφαιστείου Κολούμπο κοντά στη Σαντορίνη προκαλεί τσουνάμι και θύματα στα γύρω νησιά, αφήνοντας βαθύ αποτύπωμα στη μνήμη του Αιγαίου.

1669: Oι Οθωμανοί καταλαμβάνουν τον Χάνδακα (το σημερινό Ηράκλειο), ολοκληρώνοντας την κατάκτηση της Κρήτης μετά από μια πολιορκία που διήρκεσε 21 ολόκληρα χρόνια. Η πολιορκία του Χάνδακα, η μακροβιότερη στην ιστορία, έληξε με την παράδοση της πόλης, βάζοντας τέλος στη βενετική κυριαρχία στο νησί και ενισχύοντας τη δύναμη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην ανατολική Μεσόγειο.

1822: O Γάλλος λόγιος Ζαν-Φρανσουά Σαμπολιόν, ο άνθρωπος που αποκρυπτογράφησε τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά μέσω της Στήλης της Ροζέττας, παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ερευνών του στη Βασιλική Ακαδημία Επιγραφών και Γραμμάτων στο Παρίσι. Η παρουσίαση αυτή σηματοδοτεί την επίσημη αρχή της σύγχρονης επιστήμης της Αιγυπτιολογίας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για την κατανόηση του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού.

1831: Δολοφονείται στο Ναύπλιο ο Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας. Η δολοφονία του σημαδεύει την πορεία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

1905: Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν διατυπώνει, σε ηλικία 26 ετών, την ειδική θεωρία της σχετικότητας και την περίφημη εξίσωσή του Ε=mc2, σε άρθρο του στο γερμανικό περιοδικό «Χρονικά της Φυσικής».

1922: Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄ παραιτείται από τον θρόνο υπέρ του γιου του, Γεωργίου Β΄, στον απόηχο της Μικρασιατικής Καταστροφής και της πολιτικής κρίσης στην Ελλάδα.

1940: Υπογράφεται στο Βερολίνο το Τριμερές Σύμφωνο του Άξονα από τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ιαπωνία, καθιερώνοντας επίσημα τη στρατιωτική τους συμμαχία στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

1941: Ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), έπειτα από συμφωνία των αντιπροσώπων του ΚΚΕ (Λευτέρης Αποστόλου), του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος (Χρήστος Χωμενίδης), της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας (Ηλίας Τσιριμώκος) και του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας (Απόστολος Βογιατζής).

1989: Η Βουλή αποφασίζει υπέρ της παραπομπής στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση Κοσκωτά τους Ανδρέα Παπανδρέου (166 υπέρ, 121 κατά, 7 λευκά), Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα (238 υπέρ, 36 κατά), Παναγιώτη Ρουμελιώτη (170 υπέρ, 118 κατά), Γιώργο Πέτσο (219 υπέρ, 45 κατά) και Δημήτρη Τσοβόλα (168 υπέρ, 121 κατά).

1998: «Γεννιέται» η Google, μια εταιρεία που επρόκειτο να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο αναζητούμε πληροφορίες στο διαδίκτυο. Ιδρυτές της είναι οι Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, δύο νεαροί διδακτορικοί φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, οι οποίοι ανέπτυξαν τον αλγόριθμο PageRank, μετατρέποντας την ταξινόμηση ιστοσελίδων – με βάση τη συνάφεια και τη δημοτικότητά τους – σε θεμέλιο της αναζήτησης. Η Google ξεκίνησε ταπεινά, σε γκαράζ της Καλιφόρνια, αλλά εξελίχθηκε γρήγορα σε τεχνολογικό κολοσσό, επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή, την επικοινωνία, τα ΜΜΕ και την οικονομία, ενώ καθιέρωσε το «γκουγκλάρω» ως παγκόσμιο συνώνυμο της online αναζήτησης.

2001: Ο θρύλος του μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν επιστρέφει στο ΝΒΑ με τους Washington Wizards, δωρίζοντας τον μισθό του για να στηρίξει τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου.

2004: Με το αίμα επτά 15χρονων μαθητών βάφεται η άσφαλτος στο λεγόμενο Πέταλο του Μαλιακού, στα Καμένα Βούρλα. Λεωφορείο του ΚΤΕΛ Τρικάλων, που μεταφέρει 37 μαθητές και τέσσερις καθηγητές του Λυκείου Φαρκαδόνας Τρικάλων στην Αθήνα, για να παρακολουθήσουν αγωνίσματα των Παραολυμπιακών Αγώνων, συγκρούεται πλαγιομετωπικά με νταλίκα και στη συνέχεια ανατρέπεται. Η χώρα βυθίζεται σε βαρύ πένθος, το καλλιτεχνικό μέρος της Τελετής Λήξης των Παραολυμπιακών ματαιώνεται, ενώ ο πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, δίνει εντολή να προχωρήσουν ταχύτατα οι έρευνες και να αποδοθούν ευθύνες.

2008: Πραγματοποιείται η πολυαναμενόμενη συναυλία της Madonna στην Αθήνα με τους θεατές να αγγίζουν τον αριθμό των 75.637.

Γεννήσεις

1844 – Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός, αρχηγός του Στρατιωτικού Συνδέσμου και ηγετική μορφή του Κινήματος στο Γουδί (1909). Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στη Σχολή Ευελπίδων και μετεκπαιδεύτηκε σε Γαλλία και Βέλγιο ως πυροβολητής. Υπηρέτησε σε διοικητικές θέσεις στο Υπουργείο Στρατιωτικών, δίδαξε πυροβολική και πολέμησε στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897. Το 1909 ανέλαβε την ηγεσία του Στρατιωτικού Συνδέσμου, ηγήθηκε στην Επανάσταση του Γουδί ζητώντας πολιτικές και στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις και το 1910 έγινε υπουργός Στρατιωτικών. Αποστρατεύτηκε το 1911 ως υποστράτηγος και πέθανε το 1920, αφήνοντας παρακαταθήκη στον εκσυγχρονισμό του στρατού.

1946 – Νίκος Αναστασιάδης, Κύπριος πολιτικός και δικηγόρος, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (2013-2023). Γεννήθηκε στο Πέρα Πεδί Λεμεσού, σπούδασε νομικά στην Αθήνα και ναυτικό δίκαιο στο Λονδίνο. Διετέλεσε βουλευτής, Πρόεδρος της Βουλής και από το 1997 αρχηγός του ΔΗΣΥ. Ως Πρόεδρος χειρίστηκε την οικονομική κρίση, προώθησε μεταρρυθμίσεις, προσπάθησε για λύση του Κυπριακού και ενίσχυσε τις διεθνείς σχέσεις, αφήνοντας ισχυρό αλλά αμφιλεγόμενο πολιτικό αποτύπωμα.

1972 – Γκουίνεθ Πάλτροου, Αμερικανίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και επιχειρηματίας. Βραβεύτηκε με Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για το «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» (1998) και ξεχώρισε σε ταινίες όπως «Seven», «Emma», «Iron Man» και «Οικογένεια Τενενμπάουμ». Έχει κερδίσει Χρυσή Σφαίρα, Emmy και βραβείο Σωματείου Ηθοποιών. Ιδρύτρια του wellness brand Goop, παραμένει πολυσχιδής και αμφιλεγόμενη παρουσία στο Χόλιγουντ και τα media.

1975 – Θάνος Πετρέλης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Έγινε γνωστός από το πρώτο «Fame Story» (2002) και εκτοξεύτηκε με το άλμπουμ «Είχε το χρώμα του ουρανού» (2004) σε συνθέσεις Φοίβου. Γνώρισε επιτυχία με τραγούδια όπως «Το αίμα μου», «Μεσάνυχτα και κάτι» και «Κερνάω», ενώ παραμένει αγαπητός εκπρόσωπος του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού.

1976 – Φραντσέσκο Τότι (Francesco Totti), Ιταλός ποδοσφαιριστής, θρυλική μορφή της Ρόμα και ένας από τους πιο χαρισματικούς μεσοεπιθετικούς της γενιάς του. Αποκαλούμενος «Il Capitano», έμεινε πιστός σε όλη την καριέρα του στον ίδιο σύλλογο, κατακτώντας το πρωτάθλημα Ιταλίας το 2001. Διακρίθηκε για την τεχνική του, το πάθος και την ικανότητα στο σκοράρισμα, με πάνω από 300 γκολ. Ήταν βασικό μέλος της Εθνικής Ιταλίας που κατέκτησε το Μουντιάλ το 2006, ενώ λατρεύεται ακόμη από τους φιλάθλους ως ζωντανός θρύλος του ιταλικού ποδοσφαίρου.

1982 – Λιλ Γουέιν (Lil Wayne), Αμερικανός ράπερ, συνθέτης και παραγωγός, από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της χιπ χοπ. Ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία με τους Hot Boys και καθιερώθηκε ως solo σταρ με το άλμπουμ «Tha Carter III» (2008), που του χάρισε βραβείο Grammy και τεράστια εμπορική επιτυχία. Γνωστός για το ιδιαίτερο flow, τις πολυπληθείς συνεργασίες και την αδιάκοπη παραγωγικότητά του, έχει πουλήσει δεκάδες εκατομμύρια δίσκους. Θεωρείται πρότυπο για νεότερους ράπερ και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

1984 – Αβρίλ Λαβίν (Avril Lavigne), Καναδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, που καθιερώθηκε ως «πριγκίπισσα του ποπ πανκ» στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Με το ντεμπούτο άλμπουμ της «Let Go» (2002) και επιτυχίες όπως «Complicated» και «Sk8er Boi», έγινε παγκόσμιο είδωλο για μια ολόκληρη γενιά εφήβων. Το στυλ της, που συνδύαζε ποπ με πανκ αισθητική, επηρέασε τη μόδα και τη μουσική κουλτούρα της εποχής. Έχει πουλήσει πάνω από 40 εκατ. άλμπουμ παγκοσμίως και παραμένει σημαντική παρουσία στη διεθνή μουσική σκηνή.

Θάνατοι

1813 – Ιωάννης Καποδίστριας, Έλληνας διπλωμάτης και πολιτικός, ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας (1828–1831). Γεννημένος στην Κέρκυρα, διακρίθηκε στη ρωσική διπλωματική υπηρεσία και συμμετείχε στο Συνέδριο της Βιέννης, αποκτώντας διεθνές κύρος. Μετά την Επανάσταση του 1821, κλήθηκε να ηγηθεί του νεοσύστατου κράτους και προχώρησε σε τομές στην παιδεία, στη διοίκηση και στην οικονομία, βάζοντας τα θεμέλια της ανεξάρτητης Ελλάδας. Η δολοφονία του στο Ναύπλιο το 1831 σφράγισε την πορεία του ως τραγικού αλλά και εμβληματικού ηγέτη της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

1905 – Κώττας Χρήστου (Καπετάν Κώτας), Έλληνας Μακεδονομάχος από τη Ρούλια Φλώρινας, μια από τις πιο ηρωικές μορφές του Μακεδονικού Αγώνα. Αρχικά συμμάχησε με τα βουλγαρικά σώματα, αλλά στράφηκε αποφασιστικά στον ελληνικό αγώνα, πολεμώντας στο πλευρό του Παύλου Μελά. Ξεχώρισε για την ανδρεία και τη διορατικότητά του στις μάχες κατά Οθωμανών και κομιτατζήδων. Συνελήφθη από τις οθωμανικές αρχές και, παρά τα βασανιστήρια, δεν πρόδωσε τους συντρόφους του. Απαγχονίστηκε στο Μοναστήρι το 1905, μένοντας στη μνήμη ως μάρτυρας και σύμβολο της θυσίας για την ελευθερία της Μακεδονίας.

1917 – Εντγκάρ Ντεγκά (Edgar Degas), Γάλλος ζωγράφος και γλύπτης, από τις σημαντικότερες μορφές του ιμπρεσιονισμού, αν και ο ίδιος προτιμούσε τον όρο «ρεαλιστής». Γεννημένος το 1834 στο Παρίσι, αφιερώθηκε στην αποτύπωση της κίνησης και της καθημερινότητας, με ιδιαίτερη αγάπη για τις μπαλαρίνες, τις οποίες ζωγράφιζε με μοναδική ευαισθησία και δυναμισμό. Δούλεψε επίσης σκηνές ιπποδρομιών, γυναικείων πορτρέτων και γλυπτά μικρής κλίμακας. Η πρωτοποριακή του τεχνική και η μελέτη της ανθρώπινης φόρμας τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο καινοτόμους καλλιτέχνες του 19ου αιώνα.

1984 – Χρόνης Εξαρχάκος, Έλληνας ηθοποιός, αγαπημένος για το ιδιαίτερο κωμικό του ταλέντο και το χαρακτηριστικό του παρουσιαστικό. Γεννημένος το 1932 στην Αθήνα, σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τις κινηματογραφικές κωμωδίες της δεκαετίας του ’60 και του ’70. Πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «Ένα έξυπνο, έξυπνο… μούτρο» και «Ο τρελός τα ’χει 400», ενώ συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες και ηθοποιούς. Με τον αυθορμητισμό και την ευγένειά του, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική κωμωδία, παρά τον πρόωρο θάνατό του το 1984.

2013 – Πόλυ Πάνου, Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια, γεννημένη στην Πάτρα το 1940, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία δίπλα στον Γιώργο Παπασιδέρη και σύντομα βρέθηκε κοντά σε μεγάλους συνθέτες, όπως ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Γιάννης Σπανός και ο Μίκης Θεοδωράκης. Με ερμηνείες γεμάτες πάθος και συναίσθημα, σημάδεψε κομμάτια όπως «Θα κλείσω τα μάτια» και «Άνθρωποι μονάχοι». Παρέμεινε διακριτική αλλά βαθιά αγαπητή στο κοινό, αφήνοντας παρακαταθήκη μια σπουδαία δισκογραφία και μια αυθεντική λαϊκή φωνή μέχρι τον θάνατό της το 2013.

2017 – Χιου Χέφνερ (Hugh Hefner), Αμερικανός εκδότης και επιχειρηματίας, ιδρυτής του περιοδικού Playboy (1953), που έφερε επανάσταση στη σεξουαλική κουλτούρα και τα μέσα ενημέρωσης του 20ού αιώνα. Με το χαρακτηριστικό του lifestyle, το εμβληματικό «Playboy Mansion» και την εικόνα του με τη μεταξωτή ρόμπα και την πίπα, έγινε παγκόσμιο σύμβολο ηδονισμού και ελευθεριότητας. Παρά τις αντιφατικές κριτικές, υπήρξε υπέρμαχος της ελευθερίας του λόγου και των πολιτικών δικαιωμάτων. Ο θάνατός του το 2017, σε ηλικία 91 ετών, σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής για την ποπ κουλτούρα και τον αμερικανικό Τύπο.

Αρίσταρχος, Ζήνων, Καλλίστρατος, Καλλιστράτη

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού