Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Ακυλίνα, Ακυλίνη, Ακυλήνη

Επίχαρις, Επιχάρια

Ζήνων

Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη

Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος

Αλκίσων

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Νεομάρτυρος Ακυλίνης εν Ζαγκλιβερίω Χαλκιδικής, Αγίας Επιχάριτος μάρτυρος, Αγίου Ζήνωνος επισκόπου Λαοδικίας, Μεγαλομάρτυρος Καλλιστράτου

Άγιος Καλλίστρατος

Ο Άγιος Καλλίστρατος καταγόταν από την Καρχηδόνα και μεγάλωσε σε οικογένεια πιστών χριστιανών, καταταγμένος αργότερα στο ρωμαϊκό στρατό στην εποχή του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ο ακλόνητος ζήλος του για την πίστη τον έφερε αντιμέτωπο με τους ειδωλολάτρες στρατιώτες που τον κατήγγειλαν για τις βραδινές προσευχές του, προκαλώντας την οργή του στρατηγού Περσεντίνου. Ο Καλλίστρατος υπέστη σκληρά βασανιστήρια και τέλος τον έδεσαν σε σάκο για να τον ρίξουν στη θάλασσα, όμως με θαυματουργό τρόπο βγήκε σώος, χάρη σε δύο δελφίνια που τον μετέφεραν στην ακτή.

Το θαύμα της διάσωσής του έγινε αφορμή να βαπτιστούν χριστιανοί οι σαράντα εννέα στρατιώτες που το είδαν. Μαζί φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν, με τον Καλλίστρατο να τους ενισχύει πνευματικά, και να προσεύχεται ώστε τα βασανιστήρια να γίνουν αφορμή για το βάπτισμά τους, πράγμα που εκπληρώθηκε κατά θαυμαστό τρόπο. Σε νέο θαύμα, τα δεσμά τους λύθηκαν και βγήκαν από το νερό ντυμένοι με λαμπρότητα, ενώ ακόμη περισσότεροι στρατιώτες πίστεψαν στον Χριστό.

Ο Περσεντίνος, φοβισμένος για τη διάδοση της πίστης, διέταξε το θάνατο του Καλλιστράτου και των 49 μαρτύρων. Αποκεφαλίστηκαν όλοι μαζί, δίνοντας θαρραλέα ομολογία της πίστης τους και αφήνοντας παράδειγμα αφοσίωσης και θυσίας για τις επόμενες γενιές. Οι 135 (ή 184, κατά κάποιες παραδόσεις) νέοι χριστιανοί που είχαν πιστέψει, ενταφίασαν με τιμή τα λείψανα των μαρτύρων και ίδρυσαν ναό στο όνομά τους στη Ρώμη. Η μνήμη του Αγίου Καλλιστράτου και των συν αυτώ μαρτύρων τιμάται στις 27 Σεπτεμβρίου, αποτελώντας σύμβολο πίστης, ανδρείας και αφοσίωσης στον Χριστό.

