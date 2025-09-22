«Ο σεισμός είναι από τους μεγαλύτερους που καταγράφονται τα τελευταία τρία χρόνια στην περιοχή. Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και το παρακολουθούμε στενά για τις επόμενες 48 ώρες, ενώ έχουν σημειωθεί κάποιες μετασεισμικές δονήσεις. Τις αναλύουμε και βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η σεισμολόγος του Σεισμολογικού Σταθμού ΑΠΘ Αρετή Πάνου, για τον σεισμό στο Άγιον Όρος.

Ο σεισμός, μεγέθους 4,8 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 04:20 στο Άγιο Όρος, με το επίκεντρο του να εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 11 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Καρυών.

«Σεισμοί στην Ελλάδα γίνονται καθημερινά, το θέμα είναι να χτίζουμε γερές κατασκευές», επισημαίνει η κ. Πάνου.