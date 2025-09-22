Χειρόφρενο από τα ξημερώματα έχουν τραβήξει οι οδηγοί ταξί της Αττικής, ενόψει της γενικής συνέλευσης του ΣΑΤΑ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα (22/9), στις 10:00.

Συγκεκριμένα, ήδη από τα μεσάνυχτα της Κυριακής (21/9) τα ταξί σταμάτησαν να κυκλοφορούν στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, με την απεργία να συνεχίζεται έως και σήμερα (22/9) τις 18:00 το απόγευμα.

Το ΣΑΤΑ ανακοινώνει ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ζητώντας να ακυρωθεί η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Τουρισμού και Υποδομών & Μεταφορών, με την οποία δίνεται η δυνατότητα και σε ΙΧ με οδηγό να αναλαμβάνουν αστικές μεταφορές.