Νέο επεισόδιο στην έντονη διαμάχη μεταξύ του γνωστού βιρτουόζου του κλαρίνου, Άρη Μουγκοπέτρου και ενός πρώην στενού του φίλου, μετά την κατάθεση μήνυσης εναντίον του μουσικού. Αφορμή στάθηκε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία συνοδευόταν από φωτογραφία χωρίς συγκατάθεση, καθώς και από χαρακτηρισμούς που ο μηνυτής θεωρεί υβριστικούς και συκοφαντικούς.

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της στο πανηγύρι των Τριποτάμων στην Αχαΐα, τον Απρίλιο του 2025, όταν έκρηξη κροτίδας τραυμάτισε σοβαρά τον Μουγκοπέτρο, προκαλώντας του μάλιστα ακρωτηριασμό δύο δακτύλων. Ο μουσικός ισχυρίστηκε τότε ότι η κροτίδα έφτασε στα χέρια του από τον μέχρι πρότινος φίλο του. Εκείνος, ωστόσο, αρνείται κάθε ευθύνη και δηλώνει ότι ο καλλιτέχνης την άναψε μόνος του.

Η αφορμή της μήνυσης

Τον Αύγουστο του 2025, ο Μουγκοπέτρος δημοσίευσε στο Facebook και στο Instagram φωτογραφία του πρώην φίλου του από πανηγύρι, συνοδεύοντάς την με σχόλια που παρέπεμπαν σε εμπλοκή του ίδιου στο περιστατικό των Τριποτάμων. Σύμφωνα με τη μήνυση, εκτός από τις βαρύτατες εκφράσεις, η φωτογραφία είχε τροποποιηθεί ώστε να τον δείχνει με σαφή τρόπο, χωρίς να του έχει ζητηθεί συναίνεση.

«Με τη συγκεκριμένη ανάρτηση ξεπέρασε κάθε όριο» υποστηρίζει ο μηνυτής, σημειώνοντας ότι εκτέθηκε δημόσια όχι μόνο ο ίδιος αλλά και οι υπόλοιποι της παρέας που εμφανίζονταν στη φωτογραφία. Η μήνυση αφορά τα αδικήματα της εξύβρισης, της συκοφαντικής δυσφήμησης και της παραβίασης της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.

«Με συκοφαντεί συστηματικά»

Στο κείμενο της καταγγελίας περιγράφεται πως μετά τον τραυματισμό του μουσικού, εκείνος έχει επιδοθεί σε συνεχή προσπάθεια να του αποδώσει ευθύνες μέσω κοινωνικών δικτύων, βίντεο και τηλεοπτικών εμφανίσεων. Ο μηνυτής επισημαίνει ότι παρά το σοκ που βίωσε ο ίδιος ως φίλος για τον τραυματισμό, θεωρεί άδικο να στοχοποιείται με ανυπόστατους ισχυρισμούς.

Προσθέτει μάλιστα ότι η τελευταία ανάρτηση του Μουγκοπέτρου δεν αφήνει περιθώρια ανοχής, καθώς συνδυάζει υβριστικούς χαρακτηρισμούς, συκοφαντικά σχόλια και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.