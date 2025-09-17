Ουρές σχηματίστηκαν και στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια καταστήματος fast food, καθώς νέοι έσπευσαν να δοκιμάσουν το φαγητό του Jackaroo, που ανοίγει για πρώτη φορά στην πόλη.

Οι ουρές τέτοιου τύπου δεν είναι κάτι καινούργιο· πρόσφατα, σε εγκαίνια καταστήματος από την αμερικανική αλυσίδα Taco Bell, στην Αθήνα, οι δρόμοι γέμισαν με κόσμο που περίμενε να τη σειρά του για να φάει το δημοφιλές fast food.

Αυτή τη φορά, σε κατάστημα της αλυσίδας Jackaroo, που άνοιξε στη συμβολή της Μητροπόλεως με την Αγίας Σοφίας, βρέθηκαν εκατοντάδες άτομα, στην πλειοψηφία τους νέα σε ηλικία, για να δοκιμάσουν τα φαγητά του Jackaroo.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ο κόσμος που περιμένει στην ουρά.