Μια τεράστια ουρά σχηματίστηκε στην οδό Κολοκοτρώνη, στο Χαλάνδρι, για τα εγκαίνια καταστήματος μεγάλης αμερικανικής αλυσίδας fast food που «προσγειώθηκε» στην Ελλάδα.

Το κατάστημα, επί της οδού Κολοκοτρώνη, κατακλύστηκε από κόσμο, ενώ η ουρά έφτασε τα 300 μέτρα, περίπου, έως την οδό Γυφτοπούλου.

Στην αναμονή βρέθηκαν κυρίως έφηβοι που γνωρίζουν την αλυσίδα, καθώς αναφέρεται πολύ συχνά σε σειρές που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Στην περιοχή παρατηρήθηκε και κυκλοφοριακό πρόβλημα, καθώς αρκετοί προσέγγιζαν το σημείο με τα αυτοκίνητά τους.

Πρόκειται για κατάστημα της αλυσίδας Taco Bell, που ξεκίνησε το 1962, όταν ο Glen Bell άνοιξε το πρώτο εστιατόριο στο Downey της Καλιφόρνια. Ο Bell είχε ήδη εμπειρία στον χώρο του φαγητού, καθώς από το 1948 πωλούσε hot dog.

Εμπνευσμένος από τη δημοτικότητα των μεξικάνικων εστιατορίων, πειραματίστηκε με τις συνταγές για tacos και δημιούργησε τη δική του εκδοχή.

Σήμερα, η Taco Bell έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες γρήγορου φαγητού στον κόσμο, με χιλιάδες καταστήματα σε διάφορες χώρες.

Είναι γνωστή για τα δημοφιλή της πιάτα, όπως τα Crunchy Tacos, Burritos και Quesadillas. Ωστόσο, η Taco Bell δεν προσφέρει απλώς μεξικάνικο φαγητό. Η εταιρεία έχει προσαρμόσει τις συνταγές της για να ταιριάζουν στις γεύσεις της αμερικανικής αγοράς, δημιουργώντας έτσι το λεγόμενο Tex-Mex στυλ.