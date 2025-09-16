Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει με ελικόπτερο, πέντε οχήματα, εθελοντές και δύο αεροσκάφη. Στο έργο κατάσβεσης της φωτιάς συνδράμουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.