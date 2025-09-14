Μια μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής στο Αιγάλεω, όταν μια φωτιά έθεσε σε κίνδυνο τους ενοίκους μιας τριώροφης πολυκατοικίας. Ο συναγερμός σήμανε στις 3:30 το πρωί, στην οδό Αγίου Γερασίμου, όπου οι πυροσβέστες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια επικίνδυνη πυρκαγιά, ενώ η γειτονιά ξύπνησε από τους ήχους των σειρήνων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Η ταχύτητα ανταπόκρισής τους ήταν κρίσιμη, καθώς οι φλόγες, που είχαν ξεπηδήσει από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, άρχισαν να επεκτείνονται. Παράλληλα με το έργο της κατάσβεσης, οι ομάδες διάσωσης έδωσαν μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους ενοίκους που είχαν καταφύγει στην ταράτσα του κτηρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αιτία της πυρκαγιάς ήταν βραχυκύκλωμα στην κουζίνα του διαμερίσματος. Οι φλόγες επεκτάθηκαν με ταχύτητα, με αποτέλεσμα το διαμέρισμα να καταστραφεί ολοσχερώς.