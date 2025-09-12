Συνεργείο του Alpha παραλίγο να εμπλακεί στην τραγωδία στην Ολυμπία Οδό, καθώς κινούνταν ακριβώς πίσω από το αγροτικό του 54χρονου που χτύπησε το όχημα της 70χρονης που κινούνταν ανάποδα, με αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο οδηγών.

Πιο αναλυτικά, η ανταποκρίτρια του τηλεοπτικού σταθμού στην Πάτρα Βικτωρία Δαράτου και ο Γρηγόρης Αργυρόπουλος επιστρέφοντας στην έδρα τους, βρέθηκαν να κινούνται πίσω από το όχημα του 54χρονου.

Ξαφνικά, είδαν το όχημα να σηκώνεται στον αέρα, επειδή συγκρούστηκε με το ΙΧ της ηλικιωμένης και πρόλαβαν να στρίψουν τελευταία στιγμή αποφεύγοντας τα χειρότερα.

«Αισθανόμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Επιστρέφαμε από τη φωτιά που σημειώθηκε χθες στο Αίγιο και κάναμε μια μικρή στάση στην τουαλέτα της Εθνικής Οδού. Αυτά τα δύο λεπτά φαίνεται πως μας έσωσαν. Δύο λεπτά ακριβώς μετά στη συνέχεια θα μπορούσαμε εμείς να είχαμε δει μπροστά μας την 70χρονη οδηγό να έρχεται κατά πάνω μας και κανείς δεν ξέρει τι θα είχε γίνει», είπε χαρακτηριστικά η ρεπόρτερ του Alpha.

Η δημοσιογράφος περιγράφοντας τη σύγκρουση, είπε πως «όταν συγκρούστηκαν, σηκώθηκε στον αέρα το πίσω μέρος του αγροτικού, χτύπησε δεξιά και κόπηκε ο τροχός. Τη στιγμή της σύγκρουσης το όχημα της 70χρονης άρχισε να περιστρέφεται, να κάνει τρεις τούμπες και να καταλήγει στην ίδια πλευρά του δρόμου».

Στη συνέχεια, είπε πως έτρεξε μαζί με τον συνεργάτη της με πυροσβεστήρες στα χέρια για να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε και να βοηθήσουν τους τραυματίες στο αγροτικό.

Πώς έγινε το τροχαίο

Η 70χρονη κινούνταν για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο αντίθετα. Συγκεκριμένα η οδηγός εισήλθε στην Ολυμπία Οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα. Όταν έφτασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια, φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο.

Όπως περιγράφουν μαρτυρίες, παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών που απέφυγαν τη σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως κινούνταν ανάποδα, με αποτέλεσμα να προκληθεί η μοιραία σύγκρουση με το άλλο όχημα.

Η οδηγός του Ι.Χ. απανθρακώθηκε, ενώ από το δυστύχημα έχασε τη ζωή του o 54χρονος που οδηγούσε το αγροτικό όχημα το οποίο συγκρούστηκε με το Ι.Χ. Ένας ακόμα άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.