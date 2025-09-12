Μία τραγική μοίρα σφράγισε τη ζωή του 54χρονου Μάκη Κοντοστάνου, που βρήκε φρικτό θάνατο χθες σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Παναγοπούλας. Το τραγικό γεγονός αποκτά ακόμα μεγαλύτερη διάσταση, καθώς σήμερα Παρασκευή θα λάμβανε χώρα ένας ιδιαίτερος εορτασμός για την οικογένειά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο άτυχος άνδρας, πατέρας δύο παιδιών από τον πρώτο του γάμο, θα παραβρισκόταν στη γαμήλια τελετή του παιδιού της συντρόφου του στο Κορωπί. Παράλληλα, στη διάρκεια της ίδιας τελετής, θα βαφτιζόταν και το παιδί που είχαν αποκτήσει μαζί.

Η σύντροφός του, που είναι δικηγόρος, κλήθηκε να πάρει μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση μετά την απώλειά του. Ωστόσο, επέδειξε γενναιότητα, καθώς η τελετή θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Μάλιστα, ζήτησε από τους καλεσμένους να συμμετάσχουν φορώντας λευκά ρούχα, για να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του 54χρονου συντρόφου της.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο Μάκης Κοντοστάνος, ιδιοκτήτης μικρού λατομείου στα Μέγαρα, τραυματίστηκε θανάσιμα χθες στην Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών, στο ύψος της Παναγοπούλας, όταν ένα ΙΧ που οδηγούσε 70χρονη γυναίκα εισήλθε αντίθετα στο ρεύμα προς Πάτρα. Ο άτυχος άνδρας δεν πρόλαβε να αντιδράσει και συγκρούστηκε με το όχημά του.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Το ένα ΙΧ τυλίχθηκε στις φλόγες, με την 70χρονη οδηγό να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται. Οδηγός και συνοδηγός του δεύτερου οχήματος τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου αργά το βράδυ ο Μάκης Κοντοστάνος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Όπως ανέφεραν νωρίτερα αστυνομικές πηγές στο tempo24, η 70χρονη κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα προς Πάτρα για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο. Εισήλθε στην Ολύμπια Οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων και, όταν έφτασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά, ακολούθησε τη διαδρομή που χρησιμοποιούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια, φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή προς το Αίγιο.

Μαρτυρίες οδηγών που βρέθηκαν στο σημείο αναφέρουν πως, παρά τα σήματα προειδοποίησης και τις προσπάθειες ελιγμών τους για να αποφύγουν τη σύγκρουση, η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε ότι κινούνταν ανάποδα.

Η μοιραία σύγκρουση με το Ford Raptor είχε ως αποτέλεσμα το Honda να κάνει τρεις τούμπες και να καταλήξει στο κράσπεδο, ενώ το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, οδηγώντας στον θάνατο τόσο την 70χρονη όσο και τον Μάκη Κοντοστάνο.