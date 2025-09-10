Η αποκατάσταση της ιστορικής οικίας του εθνικού ευεργέτη Σωτηρίου Αναργύρου στις Σπέτσες, δρομολογήθηκε με την υπογραφή πρόγραμματικής σύμβασης από τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια τελετής στις εγκαταστάσεις της Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών, παρουσία του προέδρου του Ιδρύματος καθ. Ιωάννη Αίσωπου και της δημάρχου του νησιού Ευγενίας Φραγγιά.

«Η παρουσία μας εδώ σηματοδοτεί την έναρξη ενός εμβληματικού έργου πολιτιστικής ανάπτυξης, προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και θα αποδώσει στην τοπική κοινωνία ένα μοναδικό μνημείο της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του νησιού», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής.

Ο κ. Χαρδαλιάς πρόσθεσε ότι το έργο θα είναι έτοιμο σε δύο χρόνια, ευχαρίστησε τις τεχνικές υπηρεσίες για την “εξαιρετική τους δουλειά” και διαβεβαίωσε τη δήμαρχο Σπετσών για την αρωγή της Περιφέρειας σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας. “Η ανάδειξη των ιστορικών γεωπολιτικών τοπόσημων σε όλη τη Μητροπολιτική Αττική αποτελεί ένα ακόμη μεγάλο στοίχημα της διοίκησής μας και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και προσήλωση και σκληρή δουλειά για την επίτευξη και αυτού του στόχου” υπογράμμισε ο κύριος Χαρδαλιάς, χωρίς να παραλείψει να ευχαριστήσει και την κυβέρνηση για την σημαντική συνεργασία “προκειμένου όλα μας τα έργα να προχωρούν με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, ενταγμένα σε ένα ολιστικό σχέδιο”.

Εξάλλου, επισήμανε ο περιφερειάρχης, “δεν είναι τυχαίο ότι σε όλη την Αττική, από την Αθήνα μέχρι τα νησιά μας, προχωρούμε σε παρεμβάσεις που ανοίγουν μια νέα σελίδα: από τη Βίλα Ζωγράφου, τα ιστορικά κτήρια του παλιού Στρατιωτικού Νοσοκομείου και την περίφημη “Οικία Κοκοβίκου” μέχρι το Ορφανοτροφείο του Καποδίστρια στην Αίγινα και – τώρα – την μοναδική Οικία Αναργύρου στις Σπέτσες, δίνουμε νέα πνοή σε ιστορικά μνημεία σε κάθε γωνιά και των 66 Δήμων μας».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιδρύματος της Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών Καθ. Ιωάννης Αίσωπος χαρακτήρισε την ημέρα “ιστορική για την Αναργύρειο Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών, αλλά και για όλο το νησί, καθώς ξεκινά επισήμως η υλοποίηση του έργου της αποκατάστασης της οικείας του αρχοντικού του Σωτηρίου Ανάργυρου, εθνικού ευεργέτη και ιδρυτή της Α.Κ.Σ.Σ., που παραμένει ερειπωμένη εδώ και δεκαετίες”. Ευχαρίστησε θερμά τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά που “αγκάλιασε το έργο από την πρώτη στιγμή” που συναντηθήκαν- πριν από αρκετούς μήνες, οπως είπε, τη δήμαρχο του νησιού, την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και τον προκάτοχό της Κυριάκο Πιερρακάκη, που από την πρώτη στιγμή “έδειξαν επίσης μεγάλο ενδιαφέρον” για τη Αναργύρειο Κοργιαλένειο Σχολή και στάθηκαν δίπλα μας με κάθε τρόπο, τονίζοντας ότι “Το μέλλον του νησιού είναι, από σήμερα, σίγουρα πιο λαμπρό».

Στο πλαίσιο της σύμβασης για την αποκατάσταση της Οικίας Αναργύρου, προβλέπονται:

Επισκευή και ενίσχυση του φέροντος οργανισμού

Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού (πυρασφάλεια, εξυπηρέτηση ΑμεΑ)

Αποκατάσταση του εξωτερικού διακόσμου, του ισογείου και του κλιμακοστασίου

Προστασία του διακόσμου του ορόφου

Τοποθέτηση ελαφρών αναστρέψιμων κατασκευών για την αξιοποίηση του ορόφου ως χώρου εκθέσεων

Εκσυγχρονισμό ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Δημιουργία ημιυπαίθριου χώρου εκθέσεων

Αποκατάσταση, συντήρηση και εκσυγχρονισμός του περιβάλλοντος χώρου

Η Οικία του Σωτηρίου Αναργύρου, κτισμένη στις αρχές του 20ού αιώνα στο κεντρικότερο σημείο του οικισμού των Σπετσών, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της κοσμοπολίτικης αρχιτεκτονικής που εισήγαγε στο νησί ο μεγάλος εθνικός ευεργέτης. Ο Σωτήριος Αναργύρος, με την ευρωπαϊκή του παιδεία και το όραμα του εκσυγχρονισμού, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας των Σπετσών, δημιουργώντας υποδομές, δωρίζοντας τεράστιο μέρος της περιουσίας του στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή, αφήνοντας πίσω του ένα ανεκτίμητο αποτύπωμα στον πολιτισμό και στην εκπαίδευση.

Το αρχοντικό του, που χαρακτηρίστηκε έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο, υπήρξε σημείο αναφοράς για δεκαετίες, αλλά με το πέρασμα του χρόνου και την απουσία συστηματικής φροντίδας οδηγήθηκε σε κατάσταση εγκατάλειψης. Η στέγη και οι τοιχοποιίες παρουσίασαν σοβαρές φθορές, ενώ οι πλούσιες διακοσμήσεις κινδύνευσαν με ανεπανόρθωτη απώλεια. Η υπόθεση της αποκατάστασης παρέμεινε για χρόνια μετέωρη, εξαιτίας ενστάσεων και δικαστικών προσφυγών που εμπόδισαν την πρόοδο. Η τοπική κοινωνία, οι φορείς και οι φίλοι του νησιού εξέφραζαν επανειλημμένα την αγωνία τους για την τύχη του μνημείου, το οποίο έμοιαζε να καταρρέει ανεπιστρεπτί

Με την οριστικοποίηση της σύμβασης, ανοίγει πλέον μια νέα εποχή, με την Οικία Αναργύρου να επανέρχεται ως ζωντανός οργανισμός της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής του νησιού.

Ειδικότερα, το εμβληματικό κτήριο θα λειτουργήσει ως χώρος πολιτισμού, εκπαίδευσης και δημιουργίας, αντάξιος της κληρονομιάς του εθνικού ευεργέτη και της ιστορίας των Σπετσών.

Πηγή: ΑΠΕ