Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στο Πολυδάμειο Λάρισας, όταν ξέσπασε φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν ενισχυθεί με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ σημαντική είναι και η βοήθεια από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες ώστε η φωτιά να περιοριστεί πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.