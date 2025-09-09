Το ενδεχόμενο μιας δεύτερης Επώνυμης Έδρας στο ΕΚΠΑ, το αμέσως επόμενο διάστημα, μετά την ίδρυση της πρώτης που είναι αφιερωμένη στη μεγάλη κυρία της Ναυτιλίας, Αθηνάς Ιωάννη Μαρτίνου, αποκάλυψε σε δηλώσεις του στο Newbeast o Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής Καρδιολογίας, Γεράσιμος Σιάσος.

Όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε «Η Σύγκλητος πήρε την απόφαση προσωπικότητες που τους έχει ανακηρύξει και τους έχει αποδώσει το Πανεπιστήμιο τον τίτλο του Μεγάλου Ευεργέτη, εφόσον θέλουν, μπορούν να ιδρύσουν και μια «Επώνυμη Έδρα» σε αυτό.

Καθώς το Ίδρυμα βλέπει θετικά αυτές τις προτάσεις. Εμείς αυτή την στιγμή περιμένουμε και άλλη μια τέτοια αίτηση απο έναν μεγάλο ευεργέτη η οποία όμως δεν έχει έρθει ακόμη στην Σύγκλητο. Θα έρθει φαντάζομαι το επόμενο διάστημα και έφόσον έρθει υπάρχει η πιθανότητα το αμέσως επόμενο διάστημα να έχουμε άλλη μια Επώνυμη Εδρα».

Αναφορικά με την Επώνυμη Έδρα του ΕΚΠΑ «Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου» στην Γ’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ο Πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος αφού εξήρε την προσφορά της οικογένειας Μαρτίνου και του Θανάση Μαρτίνου ειδικότερα, μας ανέφερε μεταξύ άλλων «Η ‘Εδρα έχει ιδρυθεί και θα ξεκινήσει ωστόσο υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί: δηλαδή να υπάρξει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του δωρητή και του πανεπιστημίου. Είναι μια διαδικασία που θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα. Αυτή την στιγμή έχουμε την απόφαση ίδρυσης και ευελπιστούμε μέσα στο επόμενο δίμηνο να έχει ξεκινήσει».

Σε ότι αφορά το αντικείμενο της Έδρας του ΕΚΠΑ «Αθηνάς Ιωάννη Μαρτίνου» ο Πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος αναφέρει στο Newsbeast:

«Το αντικείμενο έχει να κάνει με την Καρδιαγγειακή Ιατρική και θα αφορά εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στο επιστημονικό πεδίο της Καρδιαγγειακής Ιατρικής και νόσου. Ξέρουμε όλοι ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και στην Ελλάδα, βέβαια. Οπότε μπορούμε να πούμε πως είναι ένα πεδίο που είναι αρκετά σημαντικό, συνολικά για τη δημόσια υγεία, και στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Η επικείμενη έδρα θα παρέχει και εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο πάνω σε αυτό το πεδίο και θα λειτουργεί στην Γ’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο Νοσοκομείο «Σωτηρία».



Η οικογένεια Μαρτίνου και ο Θάνασης Μαρτίνος, γιατί αυτός ήταν ο μεγάλος ευεργέτης, που σημειωτέον, δεν ήθελε να δώσει το όνομα του αλλά εκείνο της μητέρας του, στην Επώνυμη Έδρα του ΕΚΠΑ, μέσω του Ιδρύματος του, κάθε χρόνο θα χρηματοδοτεί ένα συγκεκριμένο ποσό που θα καλύπτει το εκπαιδευτικό και συνάμα του ερευνητικό έργο που θα κάνει ένας καθηγητής ο οποίος θα έχει την έδρα αυτή, αλλά και το προσωπικό που θα κάνει την έρευνα. Θα χρηματοδοτείται δηλαδή αυτή ή έδρα από τον δωρητή» .

Όπως υπογραμμίζει στη συνέχεια ο Πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος το αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη Τελετή για την Πρώτη Επώνυμη Έδρα του ΕΚΠΑ που φέρει το όνομα της αείμνηστης Αθηνάς Μαρτίνου. Χρονικά δε αυτή τοποθετείτε με την έναρξη της λειτουργίας της. Όπως χαρακτηριστικά μας είπε « Θα γίνει κάποια στιγμή μια τελετή, μόλις ξεκινήσει και η λειτουργία. Ο κύριος Θανάσης Μαρτίνος, παρά το γεγονός, κατά την άποψη πολλών όπως και την δική μου, θεωρείται ίσως και ο μεγαλύτερος εθνικός ευεργέτης καθώς είναι μια προσωπικότητα τεράστιας κοινωνικής προσφοράς, είναι ταυτόχρονα και μια προσωπικότητα εξαιρετικά ταπεινή, και δεν είναι άνθρωπος που αυτοπροβάλλεται».