Ερευνητικά έργα και καινοτόμα προγράμματα σπουδών παρουσιάζει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στο stand του στην 89η ΔΕΘ (περίπτερο 17 της «Akademia»)

Κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ, το stand του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος επισκέφτηκαν, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση Νικόλαος Παπαϊωάνου, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης Έφη Θεοδωράκη.

Στο πλαίσιο εξωστρέφειας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σήμερα υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας με το Κέντρο Ερευνών για θέματα ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) από τον Πρύτανη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Καθ. Σταμάτη Αγγελόπουλο, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου και την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Έλενα Ράπτη.

Παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων ερευνητικών επιτευγμάτων: η αγωνιστική ηλεκτρική μοτοσυκλέτα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, κατασκευές εκπαιδευτικής ρομποτικής, αυτοκινούμενο ρομποτικό όχημα αυτόματης οδήγησης, ηλεκτρονικό σύστημα ακριβείας για τη μέτρηση και παρακολούθηση των κουνουπιών από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, υποβρύχιο τηλεκακατευθυνόμενο όχημα (ROV) από το Ερευνητικό Εργαστήριο «Βιολογίας & ιστολογίας, μικροσκοπίας & ανάλυσης εικόνας, συστηματικής & βιομετρίας – Β.I.M.A.ΣΥ.Β.» και το υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα (ROUV) της Ερευνητικής Ομάδας «ΙΠΠΑΛΟΣ».

O Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άψογη οργάνωση της παρουσίας του Πανεπιστημίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ενώ αναφέρθηκε και στην πληρότητα των εκθεμάτων που παρουσιάζονται και τα οποία, «αποδεικνύουν τη διασύνδεση της έρευνας που συντελείται στο Πανεπιστήμιο, με την πραγματική οικονομία και επιχειρηματικότητα».

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΔΙΠΑΕ στην 89η ΔΕΘ, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

Υπογραφή Συνεργασίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας και του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης με το EUCOTTON – Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βάμβακος, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στις 16:00, στο stand του Πανεπιστημίου,

2η Ετήσια Συνάντηση Αποφοίτων ΠΜΣ στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων-(ΜΒΑ με έδρα τη Σίνδο), το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στο stand του Πανεπιστημίου.