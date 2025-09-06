Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όταν ένα κρουαζιερόπλοιο σημαίας Μπαχάμες προσέκρουσε κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του στον επιβατικό σταθμό «ΑΛΚΙΜΟΣ». Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό.

Η πρόσκρουση προκάλεσε ζημιά στο πλοίο, σχηματίζοντας ρήγμα μήκους 10 μέτρων και πλάτους ενός μέτρου, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός ή θαλάσσια ρύπανση. Οι 450 επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας, αποφεύγοντας οποιοδήποτε κίνδυνο.

Μετά το περιστατικό, οι αρχές έλαβαν μέτρα ασφαλείας, καθώς από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου, μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς και την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού από τον αναγνωρισμένο οργανισμό που το παρακολουθεί.

Η Λιμενική Αρχή συνεχίζει τις διαδικασίες ελέγχου και επιθεώρησης του κρουαζιερόπλοιου, διασφαλίζοντας ότι θα τηρηθούν όλα τα πρότυπα ασφάλειας πριν από οποιοδήποτε νέο ταξίδι.