Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στην Καλλιθέα πραγματοποίησαν το πρωί της Πέμπτης φωτορεπόρτερ, δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, καταγγέλλοντας τις «δολοφονίες συναδέλφων εργαζομένων στον Τύπο, στη Γάζα, από το κράτος του Ισραήλ» και εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους «στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης».

«Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά» ήταν το βασικό σύνθημα που φώναξαν έξω από τη Γενική Γραμματεία, η οποία στεγάζεται στο κτίριο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας έλαβε την απόφαση να συμμετέχει σήμερα σε κινητοποίηση έξω από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, μαζί με άλλους συναδέλφους, δημοσιογράφους και τεχνικούς, προκειμένου να μην σιωπήσουμε και να μην δείξουμε καμία συνενοχή στο έγκλημα της γενοκτονίας που διαπράττεται από το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ στην Παλαιστίνη», τόνισε ο Σωτήρης Δημητρόπουλος, πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος (ΕΦΕ).

«Δεν θέλουμε να σιωπήσουμε όταν υπάρχουν 67.000 νεκροί, όταν παιδιά και άμαχοι -που ξεπερνούν το 87% των νεκρών- πεθαίνουν ακόμα και από την ασιτία, και δεν περιμένουμε να μας φωνάξουν όταν θα φτιαχτεί μια νέα ριβιέρα από μεγάλους επιχειρηματικούς κολοσσούς».

«Θα υπάρχει το “Trump Tower”, θα υπάρχει η “NATO Square” και η “Netanyahu Town”. Εμείς είμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε και να δείξουμε τη σωστή πλευρά της ιστορίας, σε μια χώρα που έχει την Κάνδανο, που έχει το Δίστομο, που έχει όλες αυτές τις σφαγές. Είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας», σημείωσε.