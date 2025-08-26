Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε νοσοκομείο στη νότια Λωρίδα της Γάζας στοίχισαν χθες Δευτέρα τη ζωή σε πέντε δημοσιογράφους, τρεις από τους οποίους συνεργάζονταν με το Al Jazeera, το Reuters και το Associated Press, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να εκφράζει «λύπη» για το «τραγικό ατύχημα».

Τις επιδρομές, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε άλλους 15 ανθρώπους σύμφωνα με την πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, καταδίκασαν ο ΟΗΕ και οι κυβερνήσεις χωρών όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία, που κάλεσαν να «προστατεύονται» οι δημοσιογράφοι.

Σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου έφοδο την 7η Οκτωβρίου 2023 στην ισραηλινή επικράτεια του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, το Ισραήλ διεξάγει εδώ και προσεχώς 23 μήνες επιχειρήσεις που έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές στη Λωρίδα της Γάζας και ανθρωπιστική καταστροφή.

Το Al Jazeera, τηλεοπτικό δίκτυο του εμιράτου του Κατάρ, το Reuters, καναδοβρετανικό πρακτορείο ειδήσεων, και το Associated Press, αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων, που έχασαν από έναν συνεργάτη στα πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις χθες, εξέφρασαν σοκ και θλίψη.

«Το Ισραήλ λυπάται βαθιά για το τραγικό ατύχημα που έγινε στο νοσοκομείο Νάσερ», ανέφερε ο κ. Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του χθες, διαβεβαιώνοντας πως θα διενεργηθεί έρευνα του στρατού. «Ο πόλεμος που διεξάγουμε είναι εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς. Οι νόμιμοι στόχοι μας είναι να νικήσουμε τη Χαμάς και να φέρουμε τους ομήρους μας πίσω στο σπίτι».

Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου αμέσως μετά τα πλήγματα εικονίζει καπνούς που υψώνονται στον ουρανό και συντρίμμια έξω από το νοσοκομείο. Παλαιστίνιοι έτρεξαν να βοηθήσουν τα θύματα, μετέφεραν αιμόφυρτα σώματα μέσα στη δομή υγείας.

Το Reuters διευκρίνισε πως τη στιγμή του πρώτου πλήγματος ο συνεργάτης του μετέδωσε από το νοσοκομείο ροή βίντεο απευθείας, που διακόπηκε απότομα.

Στις κηδείες τους πλήθος μετέφερε τις σορούς των θανόντων δημοσιογράφων, τυλιγμένες με νεκρικά σάβανα, με τα αλεξίσφαιρα γιλέκα τους που ανέγραφαν «Τύπος» πάνω τους.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναγνώρισαν ότι διεξήγαγαν πλήγμα «στην περιοχή του νοσοκομείου» Νάσερ και πρόσθεσαν ότι στόχος δεν ήταν «οι δημοσιογράφοι ως τέτοιοι».

Σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) και τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα (RSF) στον πόλεμο αυτόν έχουν χάσει τη ζωή τους κάπου 200 δημοσιογράφοι.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πολιτικής προστασίας, Μαχμούντ Μπασάλ, το νοσοκομείο χτυπήθηκε δύο φορές, αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης, κατόπιν από αέρος καθώς απομακρύνονταν θύματα.

Κατά την πολιτική προστασία, άλλοι τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά αλλού στη Λωρίδα της Γάζας, το 75% της οποίας ελέγχεται από τον στρατό του Ισραήλ, κατά ισραηλινές πηγές.

Πέρα από τους βομβαρδισμούς, ο πληθυσμός του θυλάκου είναι αντιμέτωπος με κίνδυνο λιμού, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα ΜΜΕ από το Ισραήλ και τις δυσκολίες πρόσβασης στο πεδίο, το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύει τους απολογισμούς και τις πληροφορίες που ανακοινώνονται από οποιαδήποτε πλευρά. Οι ξένοι δημοσιογράφοι δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης βασίζονται σε Παλαιστίνιους δημοσιογράφους.

Το Reuters ανέφερε πως το προσωπικό του είναι «συγκλονισμένο για τον θάνατο του Χοσάμ αλ Μάσρι και τον τραυματισμό άλλου συνεργάτη, του Χατέμ Χάλεντ», στον βομβαρδισμό στο νοσοκομείο.

Το Associated Press εξέφρασε «σοκ και θλίψη» για τον θάνατο της Μαριάμ Ντάγκα, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου 33 ετών, η οποία συνεργαζόταν μαζί του.

Το Al Jazeera καταδίκασε τον θάνατο του δημοσιογράφου, φωτογράφου και εικονολήπτη Μοχάμαντ Σαλάμα κατηγορώντας τον ισραηλινό στρατό πως έχει σκοπό να «φιμώσει την αλήθεια».

Ακόμη δύο Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι, ο Μοάζ Αμπού Τάχα και ο Άχμαντ Αμπού Αζίζ, σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό στο Νάσερ, σύμφωνα με συνδικάτο Παλαιστινίων δημοσιογράφων. Ο συλλογικός φορέας των Παλαιστινίων εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης έκανε ακόμη γνωστό πως χθες ακόμη ένας δημοσιογράφος –ο έκτος σε μια μέρα–, ο Χασάν Ντουχάν, σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στο Αλ Μαουάσι (νότια).

Ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), κατήγγειλε την «απραξία του κόσμου».

Η Ραβίνα Σαμντασάνι, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση, θυμίζοντας πως δημοσιογράφοι και νοσοκομεία δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν στο στόχαστρο.

Το ισραηλινό κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας αναμένεται να συνεδριάσει απόψε στην Ιερουσαλήμ υπό την προεδρία του κ. Νετανιάχου, σύμφωνα με επίσημη πηγή. Το Φόρουμ των Οικογενειών, ο κυριότερος φορέας εκπροσώπησης των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας για 690ή ημέρα, έχει καλέσει σε ημέρα εθνικής κινητοποίησης στο περιθώριο της συνεδρίασης.

Στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.219 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, συνεχίζουν να βρίσκονται στον θύλακο 49, από τους οποίους όμως 27 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 62.744 Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κατά τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.