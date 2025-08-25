Η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων και προσωπικό που εργαζόταν για τα πρακτορεία Associated Press, Reuters, NBC και Al Jazeera, αποτελεί πιθανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου σε μεγάλη κλίμακα, αναφέρει σε δημοσίευμα του ο Guardian.



Η επίθεση είχε ως στόχο ένα πολιτικό κτίριο, συγκεκριμένα ένα νοσοκομείο, σε μια απερίσκεπτη διπλή επίθεση που σκότωσε αμάχους, μεταξύ των οποίων και διασώστες και δημοσιογράφοι. Όλες αυτές οι κατηγορίες πρέπει να προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο.



Ενώ οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, οι οποίες έχουν ήδη σκοτώσει περίπου 200 δημοσιογράφους στον πόλεμο της Γάζας, προσπάθησαν αμέσως να υποδείξουν ότι η δολοφονία αμάχων ήταν λάθος, η πραγματικότητα είναι ότι φαίνεται να πρόκειται για πολιτική και όχι για λάθος.



Αυτό που είναι εντυπωσιακό σε αυτό το περιστατικό είναι ότι κάθε μεμονωμένο στοιχείο – η στοχοθέτηση ενός λειτουργικού νοσοκομείου, δημοσιογράφων και διασωστών, αμάχων που είχαν ήδη τραυματιστεί και βρίσκονταν υπό θεραπεία – θα μπορούσε να θεωρηθεί από μόνο του ως έγκλημα πολέμου.



Συνολικά, όλα αυτά υποδηλώνουν κάτι πολύ πιο σκοτεινό, ένα «φρικτό» περιστατικό, σύμφωνα με τα λόγια του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι.



Εκτός από τους 20 νεκρούς από τις επιθέσεις, άλλοι 50 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Δρ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους, μεταξύ των οποίων και ασθενείς που ήταν ήδη σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ενώ οι άνθρωποι στη Γάζα λιμοκτονούν, η ήδη περιορισμένη πρόσβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη περιορίζεται ακόμη περισσότερο από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις», δήλωσε ο Γκεμπρεγιέσους στο X. «Δεν μπορούμε να το πούμε αρκετά δυνατά: Σταματήστε τις επιθέσεις κατά της υγειονομικής περίθαλψης. Εκεχειρία τώρα!»



Συνδέοντας ρητά τα ζητήματα, η εκπρόσωπος του γραφείου ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Ραβίνα Σαμντασάνι, δήλωσε σε ανακοίνωση: «Η δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα πρέπει να συγκλονίσει τον κόσμο – όχι σε σιωπή, αλλά σε δράση, απαιτώντας λογοδοσία και δικαιοσύνη. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι στόχος. Τα νοσοκομεία δεν είναι στόχος».



Έχει τεκμηριωθεί καλά πώς το Ισραήλ έχει στοχεύσει νοσοκομεία και ιατρικό προσωπικό, που έχουν σκοτωθεί, τραυματιστεί και απαχθεί, σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, η απερίσκεπτη τακτική των διπλών επιθέσεων, όπου ο ισραηλινός στρατός επιτίθεται για δεύτερη φορά σε μια τοποθεσία όταν φτάνουν οι διασώστες και άλλοι άμαχοι, σύμφωνα με τους επικριτές, είναι μια τακτική που γίνεται όλο και πιο συνηθισμένη.



Μια κοινή έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο από το ισραηλινό περιοδικό +972 Magazine και το Local Call ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί πλέον συστηματικά επιπλέον επιθέσεις στην περιοχή της αρχικής βομβιστικής επίθεσης, σκοτώνοντας μερικές φορές σκόπιμα παραϊατρικό προσωπικό και άλλα άτομα που συμμετέχουν στις προσπάθειες διάσωσης.

«Αν γίνει επίθεση εναντίον ανώτερου διοικητή, θα ακολουθήσει άλλη μία για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα γίνουν προσπάθειες διάσωσης», δήλωσε μία από τις πηγές του +972, η οποία, σύμφωνα με το μέσο, ήταν παρούσα σε μια ομάδα σχεδιασμού ισραηλινών επιθέσεων. «Οι πρώτοι ανταποκριτές, οι ομάδες διάσωσης – τους σκοτώνουν. Κάνουν ξανά επίθεση, πάνω τους».



Ενώ ο IDF δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για την επίθεση, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις του «σε καμία περίπτωση δεν επιτίθενται σε δημοσιογράφους», οι δημόσιες δηλώσεις των ισραηλινών αξιωματούχων αποκαλύπτουν ότι αυτό είναι ψέμα. Η δήλωση αυτή έρχεται σε άμεση αντίθεση με την ίδια την ανακοίνωση του Ισραήλ μετά τη δολοφονία του Άνας αλ-Σαρίφ, ενός γνωστού δημοσιογράφου του Al Jazeera, και τεσσάρων συναδέλφων του – και πάλι στο χώρο ενός νοσοκομείου – νωρίτερα αυτό το μήνα, όταν ισχυρίστηκε χωρίς να προσκομίσει αξιόπιστα στοιχεία ότι ο Σαρίφ ήταν στόχος ως μέλος μιας ομάδας της Χαμάς.



Όπως ανέφερε η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων σε δήλωση μετά τη δολοφονία του Σαρίφ από το Ισραήλ: «Ο ισραηλινός στρατός έχει προβάλει αβάσιμους ισχυρισμούς ότι πολλοί από τους δημοσιογράφους που σκότωσαν σκόπιμα στη Γάζα ήταν τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μελών του προσωπικού του Al Jazeera – του Χαμζά αλ-Νταχντού, του Ισμαήλ αλ-Γκουλ, του Ράμι αλ-Ρεφί και του Χοσάμ Σαμπάτ. Η CPJ χαρακτηρίζει τέτοιες περιπτώσεις ως δολοφονίες».

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σαρίφ γίνεται στόχος του ισραηλινού στρατού, αλλά ο κίνδυνος για τη ζωή του είναι πλέον σοβαρός. Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον έξι δημοσιογράφους του Al Jazeera στη Γάζα κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Αυτές οι τελευταίες αβάσιμες κατηγορίες αποτελούν μια προσπάθεια να δημιουργηθεί συναίνεση για τη δολοφονία του Σαρίφ».



Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει σκοτώσει δημοσιογράφους κοντά σε νοσοκομεία. Από την αρχή του πολέμου, οι δημοσιογράφοι συχνά έμεναν κοντά σε νοσοκομεία με την ελπίδα ότι θα τους παρείχαν κάποιο βαθμό προστασίας, αλλά και επειδή συχνά διαθέτουν τουλάχιστον κάποια ηλεκτρική ενέργεια, ώστε τα μέσα ενημέρωσης να μπορούν να φορτίζουν τα τηλέφωνα και τον εξοπλισμό τους.



Για ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΗΕ, το μόνο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από αυτές τις επιθέσεις είναι ότι το Ισραήλ σκοτώνει τους μόνους μάρτυρες στον κόσμο της πείνας που έχει επιφέρει στη Γάζα μέσω των πολιτικών του.



Μεταξύ αυτών ήταν και ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους, Φιλίπ Λαζαρινί, ο οποίος καταδίκασε τη «συγκλονιστική» παγκόσμια αδράνεια απέναντι στη Γάζα, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι «σιωπά τις τελευταίες φωνές που αναφέρουν τα παιδιά που πεθαίνουν σιωπηλά εν μέσω λιμού».



Αυτό το συναίσθημα επαναλήφθηκε με τον πιο έντονο τρόπο από τον συντονιστή έκτακτης ανάγκης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα, Ζερόμ Γκριμό, ο οποίος θρήνησε τον θάνατο της δημοσιογράφου Μαριάμ Ντάγκα, η οποία είχε συνεργαστεί με την ανθρωπιστική οργάνωση.

«Τους τελευταίους 22 μήνες, έχουμε παρακολουθήσει τις ισραηλινές δυνάμεις να ισοπεδώνουν υγειονομικές εγκαταστάσεις, να φιμώνουν δημοσιογράφους και να θάβουν υγειονομικούς υπαλλήλους κάτω από τα ερείπια. Καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να αγνοεί το διεθνές δίκαιο, οι μόνοι μάρτυρες της γενοκτονικής εκστρατείας του στοχοποιούνται σκόπιμα. Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα».