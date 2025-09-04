Ακυβέρνητο έπλεε ένα σκάφος με δύο ημεδαπούς επιβαίνοντες λόγω μηχανικής βλάβης, στη θαλάσσια περιοχή Επανομής Θερμαϊκού κόλπου, το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού σχετικά με το περιστατικό: «Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή έσπευσε το σκάφος “ΑΙΟΛΟΣ” Σ.Θ. 1393, με τη συνδρομή του οποίου το ερασιτεχνικό σκάφος κατέπλευσε με ασφάλεια στο αλιευτικό καταφύγιο Επανομής».

«Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Ν. Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση».