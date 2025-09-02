Ένας 22χρονος, σοβαρά τραυματισμένος από μαχαίρι στον λαιμό και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, διακομίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο νοσοκομείο Κορίνθου, ενώ βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος.

Οι γιατροί του νοσοκομείο Κορίνθου δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τον νεαρό.

Στο νοσοκομείο έσπευσε αστυνομία και η ασφάλεια Κορίνθου όπου αυτή την ώρα γίνονται ανακρίσεις και έρευνες για το περιστατικό πώς συνέβη και πού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου Korinthostv.gr ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από το Λέχαιο Κορινθίας.