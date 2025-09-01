Σωτήρια ήταν η παρέμβαση εργαζομένων σε ψητοπωλείο στην πλατεία Μάνου Κατράκη στο Καστέλι Κισάμου στην Κρήτη, όταν μια πελάτισσα κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της την ώρα που έτρωγε.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, η γυναίκα υπέστη απόφραξη αεραγωγού από κομμάτι φαγητού. Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης αντέδρασαν άμεσα εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η αναπνοή της και να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Το περιστατικό έγινε γνωστό από ανάρτηση του δημοσιογράφου Ιωάννη Παπαδάκη, ο οποίος δημοσίευσε το σχετικό βίντεο και συνεχάρη το προσωπικό της ψησταριάς για την άμεση αντίδραση.

Η έγκαιρη επέμβαση ανέδειξε για ακόμα μία φορά τη σημασία της γνώσης βασικών πρώτων βοηθειών σε χώρους μαζικής εστίασης αλλά και στην καθημερινότητα, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η ΕΡΤ.