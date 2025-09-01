Απαγχονισμένος εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Δουνέικα, του Δήμου Ήλιδας, ένας 61χρονος άνδρας που φιλοξενούνταν τις τελευταίες ημέρες σε οικογενειακά του πρόσωπα.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον άνδρα φιλοξενούσαν τις τελευταίες ημέρες οικογενειακά του πρόσωπα και βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι της οικίας, τα ξημερώματα της Δευτέρας. Άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές.

Ο 61χρονος ήταν κάτοικος Αθηνών, διατηρούσε ωστόσο δεσμούς με την περιοχή.