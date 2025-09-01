Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Αττική Οδό, στο ύψος Ασπροπύργου.

Συγκεκριμένα, σημειώθηκε σύγκρουση Ι.Χ. φορτηγού (αυτοκινητάμαξα) με άλλο φορτηγό, στο ύψος των Άνω Λιοσίων (Χ/Θ 14,8). Μάλιστα, λόγω της σύγκρουσης, κάποια από τα αυτοκίνητα που μετέφερε η αυτοκινητάμαξα έπεσαν στο οδόστρωμα.

Το άλλο φορτηγό, που ενεπλάκη στο συμβάν, αποχώρησε από το σημείο και αναζητείται από τους αστυνομικούς.

Λίγο μετά τις 13:15 το μεσημέρι της Δευτέρας 1/9 ανακοινώθηκε από την Τροχαία πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. Παραμένει κλειστή η αριστερή λωρίδα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα, καθώς και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς αεροδρόμιο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν σημειώθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Τροχαίο ατύχημα ύψος Ασπροπύργου, Αριστερή λωρίδα κλειστή στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο – Αριστερές λωρίδες κλειστές στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αναμένονται καθυστερήσεις. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 1, 2025

