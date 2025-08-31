Μικρές υλικές ζημιές προκλήθηκαν από την σύγκρουση δύο επιβατικών-οχηματαγωγών πλοίων που ήταν δεμένα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Όπως ενημερώνει το Λιμενικό, το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) ότι έσπασαν οι δύο αριστεροί κάβοι ενός επιβατηγού πλοίου, με αποτέλεσμα να συγκρουσεί πλευρικά με άλλο πλοίο. Τα δύο πλοία βρίσκονταν ελλιμενισμένα στο λιμάνι εσωτερικού της Ηγουμενίτσας.

Μετά από έλεγχο από Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων του λιμένα, διαπιστώθηκαν μικρές υλικές ζημιές και στα δύο πλοία.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους των δύο πλοίων μέχρι την αξιολόγηση της αξιοπλοϊας τους από τους νηογνώμονες που τα παρακολουθούν.

Σημειώνεται επίσης ότι από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.